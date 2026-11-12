Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tiết kiệm hơn 1.000 tỉ đồng nhờ đổi tuyến

Ngày 12.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai đồng loạt trên cả 3 dự án thành phần, với 206 mũi thi công, hơn 1.500 máy móc, thiết bị và khoảng 2.500 kỹ sư, công nhân. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 97,3%, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 99,7% kế hoạch.

Hơn 200 mũi thi công trên toàn tuyến

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125,75 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, có điểm đầu tại quốc lộ 19B (phường An Nhơn Bắc), điểm cuối tại đường Hồ Chí Minh (phường Hội Phú). Tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: KIM LOAN

Trong 3 dự án thành phần, dự án thành phần 2 dài gần 68,895 km, tổng mức đầu tư 27.576 tỉ đồng, có địa hình phức tạp nhất khi đi qua hai đèo An Khê và Mang Yang.

Sau khi khởi công ngày 19.8, các nhà thầu đã huy động 100 mũi thi công, 500 máy móc, thiết bị và khoảng 750 kỹ sư, công nhân. Các hạng mục đang được triển khai gồm đường công vụ, nền đường, khoan cọc nhồi cầu lớn và đào hố móng tại cửa hầm An Khê, Mang Yang. Giá trị xây lắp đạt khoảng 243 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 20.833 tỉ đồng. Dự kiến cuối tháng 11, các nhà thầu cơ bản triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư 6.989 tỉ đồng, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, bố trí 55 mũi thi công. Các hạng mục nền đường, cầu, thoát nước và hầm chui dân sinh đang được triển khai theo phương án 3 ca, 4 kíp. Giá trị xây lắp đạt khoảng 880,5 tỉ đồng, tương đương 21% giá trị hợp đồng.

Thi công dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án thành phần 3 dài 34,85 km, tổng mức đầu tư 9.169 tỉ đồng, đang triển khai 51 mũi thi công. Giá trị xây lắp đạt khoảng 890 tỉ đồng, tương đương hơn 15% giá trị hợp đồng.

UBND tỉnh Gia Lai đánh giá tiến độ hai dự án thành phần 1 và 3 cơ bản đáp ứng kế hoạch, riêng dự án thành phần 2 cần tiếp tục tăng tốc, nhất là các hạng mục hầm và cầu lớn.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các địa phương có dự án đi qua xác định giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đối với Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đôn đốc nhà thầu hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu, xây dựng kế hoạch thi công gắn với khối lượng và tiến độ giải ngân. Các nhà thầu phải tập trung nhân lực, máy móc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và kiểm soát nguồn gốc vật liệu đầu vào.

Điều chỉnh tuyến qua đèo An Khê, tiết kiệm hơn 1.000 tỉ đồng

Một điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án thành phần 2 là phương án điều chỉnh hướng tuyến qua đèo An Khê.

Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi, đoạn từ Km22 đến Km50 đi qua khu vực đồi núi có chênh lệch độ cao khoảng 450 m, phải bố trí nhiều đường cong nhỏ liên tiếp và các cầu có trụ cao, làm tăng độ phức tạp khi xây dựng, khai thác.

Sau khảo sát chi tiết, đơn vị tư vấn đề xuất dịch chuyển hướng tuyến về phía bắc khoảng 1,5 km tại một số vị trí, sau đó bám theo sườn núi và đi qua khu vực núi Đá Khuyết bằng công trình hầm.

Với phương án mới, chiều dài đoạn tuyến tăng khoảng 1 km, từ 28 km lên 29 km. Bù lại, các thông số kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Chiều dài đoạn có độ dốc lớn 4 - 5% giảm từ 7,24 km xuống 6,1 km; bán kính đường cong nhỏ nhất tăng từ 450 m lên 500 m, đồng thời loại bỏ đường cong quay đầu bất lợi.

Phương án điều chỉnh giảm số lượng hầm từ 2 xuống còn 1, dù tổng chiều dài hầm tăng từ 2.000 m lên 2.800 m. Đặc biệt, chiều dài cầu có kết cấu đặc biệt giảm từ 2.148 m xuống còn 482 m.

Theo tính toán của UBND tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư đoạn tuyến qua đèo An Khê giảm từ khoảng 13.428 tỉ đồng xuống 12.381 tỉ đồng, tiết kiệm khoảng 1.047 tỉ đồng. Khoản tiết kiệm được cơ cấu lại vào các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án thành phần 2, không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Phương án điều chỉnh đã được tỉnh Gia Lai thống nhất từ tháng 9.2025. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư tiếp tục lấy ý kiến các bộ liên quan, bổ sung đánh giá tác động môi trường và phương án thu hồi đất rừng.

Tăng tốc thi công hai hầm lớn

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 2 gặp khó khăn do thời gian lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật. Đến ngày 30.6, dự án mới được bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2026 để đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án đã điều chỉnh tiến độ các gói thầu, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp.

Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào tháng 10.2029 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với hai hầm An Khê và Mang Yang, mỗi công trình dự kiến tổ chức 4 mũi thi công cho 2 ống hầm, đào từ hai phía để rút ngắn thời gian. Theo kế hoạch, 2 hầm sẽ thông xe kỹ thuật ngày 30.6.2029, hoàn thiện trong tháng 8.2029. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao trong tháng 10.2029.

Năm 2026, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được bố trí 9.529,9 tỉ đồng, đã giải ngân 9.499,8 tỉ đồng, đạt 99,7% tính đến ngày 7.11. Ngày 30.10, Chính phủ tiếp tục bổ sung 6.000 tỉ đồng cho dự án. UBND tỉnh Gia Lai dự kiến giải ngân toàn bộ nguồn vốn bổ sung trước ngày 31.12.2026.