Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tạm đóng một làn xe vào ban đêm

Ngày 10.11, thông tin từ đơn vị quản lý dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết việc tạm dừng lưu thông một làn xe nhằm phục vụ công tác vận chuyển, tập kết và cẩu lắp dầm Super-T tại gói thầu XL03, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh.

Lực lượng chức năng đang tập trung thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: THANH QUÂN

Phạm vi thi công nằm trên đoạn Km35+625 đến Km38+900. Tại đây, nhà thầu sẽ tiến hành lắp đặt dầm Super-T ở 9 nhịp, từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến cao tốc.

Để phục vụ thi công, làn số 1 theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh được sử dụng làm khu vực tập kết xe cẩu, xe vận chuyển dầm và triển khai công tác cẩu lắp. Do đó, các phương tiện sẽ không được lưu thông trên làn này trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, liên tục từ ngày 10 - 30.11.

Nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực thi công. Việc thi công được tổ chức vào ban đêm, bảo đảm hoàn tất và hoàn trả làn đường trước 6 giờ sáng hằng ngày.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực được khuyến cáo chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13 km, tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng, được triển khai theo phương thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo quy hoạch, đoạn TP.HCM - Trung Lương được đầu tư mở rộng lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Hiện trên toàn công trường, các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị cùng 1.400 nhân sự, tổ chức 69 mũi thi công mở rộng cao tốc. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt hơn 2.800 tỉ đồng.