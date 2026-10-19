Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM đi miền Tây nguy cơ chậm tiến độ

Ngày 19.10, tin từ đơn vị quản lý và thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết, dù công trường đang triển khai hàng chục mũi thi công, nhiều vị trí vẫn chưa có mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn tiến độ.

Huy động hàng trăm máy móc thi công

Dự án dài 96,13 km, đi qua TP.HCM khoảng 1,82 km, Tây Ninh 28,41 km và Đồng Tháp 65,9 km, với tổng vốn đầu tư 36.125 tỉ đồng, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Theo quy hoạch, đoạn TP.HCM - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Khởi công ngày 19.12.2025, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2028. Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Lực lượng chức năng đang triển khai hàng loạt mũi thi công trên toàn dự án ẢNH: THANH QUÂN

Hiện các nhà thầu triển khai 69 mũi thi công, gồm 36 mũi thi công đường và 33 mũi thi công cầu, huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị cùng 1.400 nhân sự. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.150 tỉ đồng, tương đương hơn 10% giá trị hợp đồng.

Với đặc thù nền đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, nhà đầu tư nghiên cứu sử dụng cọc đất gia cố xi măng CDM để kiểm soát độ lún, rút ngắn thời gian xử lý nền đất và giảm phụ thuộc vào nguồn cát đắp khan hiếm.

Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn trong khi mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ đang tạo áp lực lên tiến độ thi công dự án mở rộng cao tốc.

Hơn 117 ha mặt bằng chưa được giải phóng

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 7.2026. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10.2026, toàn dự án vẫn còn hơn 117 ha cần giải phóng, trong đó 20,15 ha cần ưu tiên bàn giao do ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến chính và các nút giao.

Nhiều vị trí vẫn đang vướng mặt bằng khiến việc thi công gặp khó ẢNH: THANH QUÂN

Tình trạng chậm xác định phương án di dời hệ thống điện, viễn thông khiến nhiều vị trí chưa thể thi công đồng bộ, ảnh hưởng đến các hạng mục xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, đường và giải ngân.

Tại TP.HCM, địa phương đã bàn giao cọc ranh, thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm. Phương án bồi thường dự kiến được phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng trong tháng 10.2026; công tác di dời hạ tầng dự kiến thực hiện trong tháng 11.2026.

Tại Tây Ninh, việc thông báo thu hồi đất mới thực hiện tại 6/7 xã, kiểm đếm hoàn thành tại 5/7 xã. Đáng chú ý, phương án bố trí 89 lô tái định cư chưa được xác định; một số vị trí còn vướng ranh giải phóng mặt bằng giữa dự án cao tốc và dự án khu đất đô thị. Phương án di dời hạ tầng kỹ thuật cũng chưa hoàn tất, dự kiến có thể kéo dài đến tháng 11.2027.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, địa phương đã bàn giao cọc ranh, hoàn thành kiểm đếm và đang xây dựng đơn giá. Phương án bồi thường, tái định cư và chi trả tiền dự kiến được phê duyệt trong tháng 10.2026.

Vướng mắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các nhà thầu. Nhà thầu Quốc Việt cho biết, mặt bằng hiện chỉ đủ thi công đến ngày 30.10.2026; nhiều vị trí còn vướng đường ống nước sạch, đường dây điện, cáp viễn thông, camera giám sát và nhà dân.

Nhà thầu Khải Thành cũng gặp khó khăn khi thi công cọc CDM do mặt bằng bàn giao không đồng bộ. Trong khi đó, nhà thầu Trung Hải chỉ đủ mặt bằng thi công 16 trụ bên phải và 17 trụ bên trái đến ngày 30.10.2026. Các điểm vướng cục bộ khiến thi công bị ngắt quãng, mất thêm thời gian di chuyển thiết bị.



