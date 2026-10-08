Điểm danh loạt doanh nghiệp muốn tham gia mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Ngoài ra, một liên danh gồm 3 doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận cho tham gia nghiên cứu đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang và Vĩnh Hảo - Dầu Giây theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty CP xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH đối tác công tư CII.

Đoạn tuyến đề xuất có tổng chiều dài khoảng 551 km (đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang dài 351 km và đoạn Vĩnh Hảo - Dầu Giây dài 200 km). Quy mô đầu tư từ 4 làn xe lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.000 tỉ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn nhà đầu tư.

Trong đó, nhà đầu tư lên phương án hoàn trả ngân sách nhà nước khoảng 18.000 tỉ đồng, nhận quyền khai thác thu phí tuyến cao tốc được đề xuất từ ngày 1.1.2028. Tổng mức đầu tư xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỉ đồng. Nếu phương án trên được chấp thuận, dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 - 2030.

Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Xây dựng tổ chức sáng 29.9, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), cho biết, phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm 15 dự án đầu tư công đã hoàn thành trước đó với tổng chiều dài 966 km.

Cụ thể, dự án thành phần 1 là khu vực phía bắc từ đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, có tổng chiều dài 415 km, không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài 50 km đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư 72.185 tỉ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án thành phần 2 là khu vực phía nam, đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, có chiều dài 551 km, không bao gồm các đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư dự án là 78.224 tỉ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 15 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.