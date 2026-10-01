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    Kinh tế

    Tuyến đường hơn 7.000 tỉ đồng sắp khởi công, đẩy mạnh kinh tế ven biển Đồng Tháp

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Tiền Giang trước đây được tỉnh Đồng Tháp xác định là công trình trọng điểm, với mục tiêu khởi công trong quý 1/2027.

    Tuyến đường mở thêm không gian phát triển kinh tế ven biển 

    Ngày 1.10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh thủ tục để triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đây, kết nối với Long An và Bến Tre (nay thuộc Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long).

    Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 7.095 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

    Tuyến đường hơn 7.000 tỉ đồng sắp khởi công, đẩy mạnh kinh tế ven biển Đồng Tháp- Ảnh 1.

    Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có rất nhiều dự án giao thông lớn được triển khai

    ẢNH: THANH QUÂN

    Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường có điểm đầu kết nối đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với dự án cầu bắc qua sông Tiền (luồng Cửa Đại) tại xã Tân Phú Đông.

    Tuyến đi qua các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 88 ha. Phạm vi thu hồi có cả đất giao thông, kênh, mương, sông ngòi và các loại đất khác.

    Không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông, dự án được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng dọc khu vực ven biển, kết nối Đồng Tháp với các tỉnh ven biển trong vùng ĐBSCL và TP.HCM.

    Khi hình thành, tuyến đường sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển về phía biển, tạo quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng khả năng khai thác các tiềm năng về kinh tế biển.

    Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp phía đông của tỉnh, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và nuôi trồng thủy sản.

    Đẩy nhanh thủ tục, khởi công vào đầu năm 2027

    Liên quan dự án, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị đưa công trình vào danh mục dự án trọng điểm để tập trung nguồn lực thực hiện.

    Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc thực hiện phải bảo đảm quyền lợi cũng như điều kiện ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

    Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao khẩn trương rà soát các khu tái định cư, bảo đảm những điều kiện thiết yếu như giao thông, điện, nước và hạ tầng phục vụ đời sống người dân trước khi bố trí chỗ ở.

    Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đăng ký biến động đất đai ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng từng khu vực, không để hồ sơ tồn đọng làm ảnh hưởng tiến độ chung. Tình hình thực hiện dự án phải được báo cáo hằng tuần để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

    Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Diệu yêu cầu chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu khởi công dự án trong quý 1/2027.

    Các thủ tục đấu thầu, tiếp cận nhà đầu tư và hoàn thiện hồ sơ cũng được yêu cầu đẩy nhanh. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản bàn giao mặt bằng vào cuối năm, tạo điều kiện để dự án triển khai theo kế hoạch.

    Về lâu dài, tuyến đường còn được tính toán kết hợp với đê biển Gò Công trong việc sắp xếp, bố trí lại dân cư khu vực ven biển, góp phần giảm tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Công trình được kỳ vọng sẽ cùng với các dự án giao thông khác từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực ven biển và toàn vùng ĐBSCL.

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