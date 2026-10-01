TP.HCM công bố chủ trương giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn

Tuyến đường ven sông Sài Gòn qua phường Thuận An

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa tổ chức họp dân tại phường Thuận An (TP.HCM) nhằm công bố chủ trương, phạm vi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Tại buổi họp, đại diện Ban Giao thông TP.HCM thông tin đến người dân về chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án; đồng thời dự kiến phạm vi, ranh giới thu hồi đất và kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án tại phường Thuận An có điểm đầu tại rạch Bà Lụa, điểm cuối tại cảng An Sơn, bao gồm cầu qua rạch Sơn. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,4 km.

Trong đó, đoạn từ điểm đầu đến nút giao đường kết nối phía bắc Vành đai 3 dài khoảng 0,6 km, quy mô 6 làn xe, lộ giới 32 m. Đoạn từ nút giao đường kết nối phía bắc Vành đai 3 đến cảng An Sơn dài khoảng 2,8 km, quy mô 8 làn xe, lộ giới 42 m. Dự án đồng thời đầu tư hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và thoát nước.

Đường ven sông Sài Gòn đi qua địa bàn Bình Dương cũ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân quan tâm bồi thường, tái định cư

Dự án đường ven sông Sài Gòn thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 2.163 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Dự án chia thành 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần giải phóng mặt bằng có kinh phí gần 1.265 tỉ đồng; dự án thành phần xây dựng có kinh phí hơn 898 tỉ đồng.

Tại buổi họp, nhiều hộ dân nêu ý kiến liên quan đến hướng tuyến, phạm vi ảnh hưởng đến nhà đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Các ý kiến được đại diện Ban Giao thông TP.HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ghi nhận, trao đổi, làm rõ theo nội dung thuộc phạm vi buổi họp.

Đối với phạm vi ảnh hưởng cụ thể của từng hộ, các nội dung liên quan đến đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được thông tin, thực hiện trong các bước tiếp theo theo quy định.

Người dân dân nêu ý kiến tại buổi họp dân công bố chủ trương giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ven sông Sài Gòn ẢNH: UBND PHƯỜNG THUẬN AN

Phát biểu tại buổi họp, ông Đinh Văn Hậu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, cho biết việc triển khai dự án nhận được sự quan tâm của các hộ dân, nhất là những vấn đề liên quan đến hướng tuyến, phạm vi ảnh hưởng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Hậu mong muốn Ban Giao thông TP.HCM và các đơn vị liên quan tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân nắm rõ. Đồng thời, đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp, đóng góp ý kiến và đồng thuận trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo quy hoạch, dự án đường ven sông Sài Gòn gồm 2 tuyến. Trong đó, tuyến 1 đường ven sông TP.HCM cũ được quy hoạch quy mô 4 - 8 làn xe, tổng chiều dài 78,2 km, phạm vi từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến huyện Cần Giờ cũ.

Tuyến 2, đoạn đi qua Bình Dương cũ, có tổng chiều dài khoảng 98,2 km, chạy dọc sông Sài Gòn từ huyện Dầu Tiếng cũ đến thành phố Thủ Đức cũ, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ 13. Một số đoạn trọng điểm như đoạn qua Thuận An cũ dài 7,4 km, có vốn đầu tư khoảng 9.400 - 9.500 tỉ đồng.