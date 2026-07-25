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Kinh tế

Đồng Tháp làm đường 2.250 tỉ nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Thanh Quân
Thanh Quân
Tuyến đường tỉnh 877C dài hơn 38 km, tổng vốn đầu tư 2.250 tỉ đồng, sẽ kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 50 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, góp phần tăng cường liên kết vùng và hoàn thiện hạ tầng giao thông tại Đồng Tháp.

Ngày 25.7, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2 - xây dựng đường tỉnh 877C, đoạn từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 50 và kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đồng Tháp sẽ làm đường 2.250 tỉ đồng, nối phía Đông của tỉnh với cao tốc - Ảnh 1.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Theo quyết định được tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 38,3 km, đi qua các địa phương phía đông của tỉnh, gồm phường Sơn Qui, phường Bình Xuân và các xã Châu Thành, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy, Đồng Sơn, Phú Thành.

Điểm đầu của dự án kết nối với quốc lộ 1 tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Châu Thành), trong khi điểm cuối nối với quốc lộ 50 và đường tỉnh 871B thuộc phường Sơn Qui.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc từ 60 - 80 km/giờ, tải trọng trục xe 10 tấn. Mặt đường rộng 11 m, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn khoảng 400 m đi trùng với tuyến đường tỉnh 878C hiện hữu sẽ giữ nền đường rộng 15 m.

Trên toàn tuyến dự kiến xây dựng 14 cây cầu, trong đó cầu vượt kênh Chợ Gạo là hạng mục lớn nhất với chiều dài khoảng 659 m. Ngoài ra, dự án còn đầu tư khoảng 68 cống bê tông cốt thép, 21 nút giao cùng hệ thống chiếu sáng nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.250 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 2.004 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Dự án dự kiến triển khai trong thời gian 6 năm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư tuyến đường 877C sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cao tốc, qua đó nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy liên kết vùng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và các điểm du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

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