Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức có trạm dừng nghỉ, sạc điện vô tư

Quyết định được đưa ra sau khi Cục Đường bộ Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị của Công ty CP Thương mại dịch vụ TTC Châu Thành cùng các biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và các tài liệu liên quan.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức được chấp thuận đưa vào vận hành, khai thác ẢNH: CĐB

Theo báo cáo của chủ đầu tư, toàn bộ các hạng mục dịch vụ công, công trình thương mại và các công trình phụ trợ đã hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, đấu nối giao thông và các quy định pháp luật hiện hành.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 được đầu tư với đầy đủ các hạng mục theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ (QCVN 43:2024/BGTVT), bao gồm khu vực đỗ xe (có trạm sạc hiện đại cho xe điện), không gian nghỉ ngơi cho lái xe, khu vệ sinh, khu cung cấp thông tin, khu vực tuyên truyền an toàn giao thông, nơi trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông cùng các công trình dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu của người tham gia giao thông.

Cục Đường bộ đánh giá việc đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần nâng cao điều kiện phục vụ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một trong những đoạn tuyến có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông được đưa vào khai thác đồng bộ.

Cùng với việc chấp thuận đưa công trình vào hoạt động, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý, vận hành và khai thác trạm dừng nghỉ đúng mục đích, công năng và quy mô đã được phê duyệt; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng dự án.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải duy trì liên tục các dịch vụ công miễn phí phục vụ người tham gia giao thông như bãi đỗ xe, khu nghỉ ngơi tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, điểm tuyên truyền an toàn giao thông và khu vực trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Đây là các hạng mục bắt buộc nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu khi lưu thông trên đường cao tốc.

Bên cạnh đó, công tác bảo trì công trình, thiết bị cũng phải được thực hiện thường xuyên trong suốt thời gian khai thác nhằm bảo đảm công trình luôn hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu phục vụ. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về công tác quản lý, vận hành và khai thác dự án; đồng thời bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự tại khu vực trạm dừng nghỉ.

Theo hợp đồng đã ký kết, thời gian vận hành, khai thác dự án là 25 năm kể từ khi hoàn thành toàn bộ công việc đầu tư xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đưa vào khai thác.

Để bảo đảm công trình được khai thác đúng quy định và phát huy hiệu quả lâu dài, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì trạm dừng nghỉ của chủ đầu tư.