Bộ Xây dựng tiếp tục thúc tiến độ loạt trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban Quản lý dự án đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông với mục tiêu đưa vào khai thác đồng bộ cùng các tuyến cao tốc.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong năm nay ẢNH: PHẠM HÙNG

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện 21 trạm dừng nghỉ hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, có 20/21 trạm đã triển khai, trong đó chỉ có 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác; 3 trạm đang khai thác trạm tạm; còn lại 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án đường bộ cao tốc tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và cả các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc.

Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc.

Đối với các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, các địa phương phải rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, phương án bố trí hệ thống trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ giai đoạn lập dự án, bảo đảm triển khai cùng với tuyến đường. Riêng các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí trạm dừng nghỉ phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết; khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu vi phạm.

Trước đó, cơ quan quản lý cũng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án chậm tiến độ. Đồng thời cho phép Cục Đường bộ Việt Nam xem xét áp dụng các quy định của hợp đồng để chấm dứt hợp đồng đối với các trạm không có chuyển biến trong tháng 7.