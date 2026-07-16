Xem xét cắt hợp đồng trạm dừng nghỉ không tăng tốc ngay trong tháng 7

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban Quản lý dự án đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với mục tiêu đưa vào khai thác đồng bộ cùng các tuyến cao tốc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực hiện 21 trạm dừng nghỉ hiện chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144+560 chưa thể triển khai do vướng mắc về mặt bằng; 6 trạm khác chậm tiến độ hoàn thành các hạng mục dịch vụ công. Bộ Xây dựng đánh giá việc các trạm dừng nghỉ tiếp tục chậm tiến độ chủ yếu do một số nhà đầu tư chưa tích cực triển khai theo cam kết, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dự án đúng thời hạn nếu không có các giải pháp quyết liệt.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng; khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu vi phạm.

Đối với Liên danh Petrolimex - đơn vị thực hiện 9 trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ nhưng mới hoàn thành 1 trạm - Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc, có giải pháp quyết liệt đối với các nhà thầu yếu kém, tập trung hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công thiết yếu để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án bố trí lãnh đạo thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và địa phương để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thi công, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng và bảo đảm chất lượng công trình.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện của các nhà đầu tư hằng tuần; hỗ trợ xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan để sớm triển khai trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Đáng chú ý, đối với Liên danh Petrolimex - đơn vị thực hiện 9 trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ nhưng mới hoàn thành 1 trạm - Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc. Cục Đường bộ Việt Nam xem xét áp dụng các quy định của hợp đồng để chấm dứt hợp đồng đối với các trạm không bảo đảm tiến độ nếu Liên danh Petrolimex không có chuyển biến trong tháng 7.

Bộ cũng giao các Ban Quản lý dự án bố trí lãnh đạo thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với địa phương và nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.



