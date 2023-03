Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải 'treo cẩu' hơn 80 ngày vì thiếu đất đắp

Thông tin được báo cáo trong văn bản đề xuất gia hạn việc khai thác các mỏ đất đắp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết mà Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ.

Các nhà thầu đã tăng tốc 3 ca 4 kíp làm đêm để bù tiến độ bị chậm nhưng vẫn phải chờ vì thiếu đất đắp QUẾ HÀ

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020. Đây là công trình thuộc đối tượng được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 60 và Nhị quyết số 133 của Chính phủ về cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu. Trong đó, Chính phủ đã cho phép nhà thầu được khai thác cho đến khi đủ khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án.

Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện cấp phép khai thác 6 mỏ đất cho các nhà thầu thi công với thời hạn khai thác đến 10.12.2022 theo tiến độ ban đầu của các hợp đồng xây lắp đã ký. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan như dịch bệnh Covid-19 năm 2021, điều kiện thời tiết bất lợi, dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu đến 30.4.2023 và cần phải gia hạn thời gian khai thác các mỏ đất.

Bộ GTVT đánh giá, do các nhà thầu thi công không phải là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện công tác khai thác khoáng sản, chưa am hiểu chi tiết về trình tự thủ tục gia hạn và chưa lường trước các yếu tố khách quan, bất thường về thời tiết nên hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp chậm hơn so với thời gian quy định, dẫn đến UBND tỉnh Bình Thuận chưa thực hiện gia hạn.

Trong khi đó, thực tế nhu cầu đất đắp còn lại của dự án khoảng 920.000 m3. Do chưa được gia hạn nên từ 10.12.2022 đến nay (khoảng 80 ngày), các nhà thầu không có vật liệu đất để thi công. Máy móc, thiết bị, nhận lực đã huy động phải chờ đợi, gây lãng phí. "Với khối lượng còn lại, nếu từ đầu tháng 3 này có đất đắp và nhà thầu triển khai thi công 3 ca 4 kíp thì dự án mới có thể hoàn thành vào 30.4. Trong khi thủ tục gia hạn mỏ mất thời gian ít nhất khoảng gần 1 tháng" - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy thông tin.

Vì vậy, để tránh lãng phí, thiệt hại cho nhà thầu, đồng thời có vật liệu đất để thi công hoàn thành các gói thầu đúng kế hoạch, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện thủ tục gia hạn 6 giấy phép khai thác mỏ đất đắp được áp dụng theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 60 để phục vụ thi công xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho đến khi hoàn thành dự án mà không xét thời điểm nộp hồ sơ xin gia hạn. Đồng thời, cho phép các nhà thầu trong thời gian thực hiện các thủ tục gia hạn được phép khai thác các mỏ đất để phục vụ thi công dự án.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km đi qua tỉnh Bình Thuận có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, giai đoạn 2 đầu tư mở rộng thành 6 làn xe. Dự án được khởi công từ cuối tháng 9.2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 nhưng sau đó phải lùi đích đến 30.4.2023.