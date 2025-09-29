Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cao tốc Yên Bái - Lào Cai sắp được mở rộng 4 làn xe

Mai Hà
Mai Hà
29/09/2025 15:40 GMT+7

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết ngày 1.10 sẽ khởi công dự án xây dựng, mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km, đưa vào khai thác từ năm 2014. Tuyến gồm đoạn Nội Bài - Yên Bái quy mô 4 làn xe, đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ 2 làn xe, không có dải phân cách nên thường xuyên hạn chế năng lực lưu thông khi lượng xe tăng cao.

Để khắc phục, VEC được cấp thẩm quyền cho phép nâng cấp 121,33 km đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe, bề rộng mặt đường 24 m, có dải phân cách đồng bộ. 

Cao tốc Yên Bái - Lào Cai sắp được mở rộng 4 làn xe- Ảnh 1.

Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai đang khai thác quy mô 2 làn xe

ẢNH: VEC

Dự án sẽ mở rộng 43/47 cầu hiện hữu; đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm một ống hầm bên trái tại Km186, với quy mô phù hợp cao tốc 6 làn xe, một chiều 3 làn theo hướng Lào Cai - Nội Bài, chiều dài khoảng 530 m.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.667 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 5.788 tỉ đồng; chi phí thiết bị 373,43 tỉ đồng; các chi phí khác và dự phòng hơn 1.500 tỉ đồng. Cơ cấu vốn gồm 3.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, số còn lại là vốn tự có và VEC huy động. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một phần của tuyến Xuyên Á, đi qua Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai và kết nối với cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc). Tuyến được xem là hợp phần quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, góp phần thúc đẩy giao thương khu vực.

Tuyến cao tốc này đã rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội lên cửa khẩu quốc tế Lào Cai còn 3,5 giờ, thay vì 7 giờ trước đây. Tuy nhiên, việc khai thác đoạn Yên Bái - Lào Cai quy mô 2 làn xe bộc lộ nhiều bất cập và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

VEC cũng đã nhiều lần đề xuất mở rộng đoạn cao tốc này từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Việc mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cho các địa phương Tây Bắc, đồng thời giảm áp lực cho QL70 và QL32C.

