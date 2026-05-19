Cao Xà Lá - điểm đen ùn tắc mới trên ‘con đường đau khổ’

Với 2 tòa L1 và L2 mở bán đợt đầu, điểm dễ nhận thấy là mật độ số lượng căn theo mặt bằng dự kiến của dự án Masterise Cao Xà Lá khá lớn. Mỗi mặt bằng sàn có khoảng 23 căn hộ, từ căn studio diện tích 27,6 m2 đến căn góc 3 ngủ + trên 150 m2.

Dòng người chật vật chen chân mỗi sáng trên đường Nguyễn Trãi

Được mặc định phân khúc chuẩn sống thượng lưu, nên mức giá cho căn diện tích nhỏ nhất cũng không hề rẻ, nếu khách hàng mua đóng theo tiến độ mức giá bình quân là 150 - 180 triệu đồng/m2, tương ứng với mức giá 4,7 - 5,5 tỉ đồng/căn. Với căn hộ 3 ngủ +, người mua sẽ phải trả từ 25 - 28 tỉ đồng cho diện tích hơn 150 m2.

Theo giới thiệu của một môi giới, dự án này hướng tới “tệp cư dân có tiền thật”, với người mua chủ yếu là giới giàu mới, chủ doanh nghiệp, chuyên gia cấp cao. Dự án cũng “không dành cho số đông”, khi giá cao chính là “hàng rào lọc cư dân” bởi “người có tiền luôn thích sự giới hạn và khác biệt”.

Nhưng dự án Cao Xà Lá có thực sự khác biệt và đẳng cấp như những lời giới thiệu có cánh mà các sàn bất động sản và môi giới đang quảng bá với khách hàng?

Trên thực tế, theo một chuyên gia bất động sản, có 2 yếu tố khiến Cao Xà Lá đang bị đánh giá quá cao so với định vị phân khúc và vị trí.

Thứ nhất, với đa số chung cư được định vị cao cấp hiện tại trong vùng nội đô vành đai 3 đổ vào, ngoài tiện ích nội khu, yếu tố cảnh quan của không gian xanh xung quanh dự án và mật độ xây dựng rất quan trọng.

Đây là lý do dự án tại khu Tây Hồ Tây và một số dự án khác “ăn” theo các khu công viên xanh hay hồ điều hòa trong quy hoạch của thành phố, có mức giá sơ cấp rất cao nhưng vẫn tăng dần theo thời gian.

Tuy nhiên, với dự kiến 10 toà, mỗi tòa cao từ 35 - 46 tầng, Masterise Cao Xà Lá cũng trở thành một trong những dự án có mật độ tòa nhiều nhất trên trục Nguyễn Trãi. Song tiện ích dự án chủ yếu trong nội khu, mật độ xanh rất hạn chế do giới hạn diện tích của khu đất 3 nhà máy cũ.

Thứ hai, dù được xem là một trong những "vị trí vàng" đắc địa cuối cùng trong khu vực nội đô vành đai 3, song trục đường Nguyễn Trãi cũng là “con đường đau khổ” khi thường xuyên ùn tắc trầm trọng.

‘Nhồi’ thêm dân số tương đương một phường

Hàng ngày đi làm dọc trục đường Nguyễn Trãi, chị Nguyễn Thu Hà (P.Thanh Xuân) chia sẻ “quá ngao ngán với cảnh tắc đường”, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác để đến công ty. Dù trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở có tuyến metro đầu tiên của Hà Nội là Cát Linh - Hà Đông, song thường xuyên trong cảnh ùn tắc vì lưu lượng đi lại và phương tiện quá lớn.

Từ cuối năm ngoái đến nay, dọc từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân không chỉ tắc giờ cao điểm mà tắc luôn cả giờ thấp điểm vì lô cốt rào chắn dựng lên để xây dựng hệ thống thoát nước. Cảnh ùn tắc được dự báo sẽ càng nặng nề hơn khi tuyến vành đai 2.5 đang được giải tỏa mặt bằng để xây dựng, cùng “đại công trường” chung cư Cao Xà Lá ngay sát.

“Khu vực dân cư đông đúc ở Chính Kinh giải tỏa để làm đường vành đai 2.5, nhưng mật độ người không giảm đi mà nếu Cao Xà Lá xây thêm 9 - 10 tòa (gồm cả tòa chung cư và thương mại) thì người còn tăng lên gấp nhiều lần. Đường Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục là “con đường đau khổ”, chị Hà nói.

Trên thực tế, dù là huyết mạch nối với khu vực Hà Đông cũ, nhưng trục Nguyễn Trãi gánh mật độ giao thông dày đặc của loạt dự án khu đô thị lớn và nhiều tổ hợp cao tầng bắt đầu từ Ngã Tư Sở như Royal City, Hoàng Huy, King Place và tới đây là cả chục tòa cao tầng của dự án Masterise Cao Xà Lá…

Đáng nói, áp lực này còn đến từ các tuyến đường nhánh vốn đã gánh hàng chục tòa chung cư cao tầng như trục Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng như Hapulico Complex, Imperia Garden, The Legend, GoldSeason, Thống Nhất Complex, Stellar Garden hay Rivera Park..., khiến ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng.

Với 9 tòa cao tầng sắp mọc lên trên khu đất 3 nhà máy đã di dời, nếu tính trung bình khoảng 40 tầng/tòa và mỗi sàn bố trí 23 căn hộ, tổng số căn tại dự án dự kiến khoảng 8.700 căn, tương ứng với khoảng 30.000 - 35.000 cư dân, tương đương dân số một phường trước đây, trong khi hạ tầng đã thường xuyên quá tải.

Dân cư tại đây đỗ xe thế nào cũng là một dấu hỏi. Dự kiến tổng diện tích hầm hơn 220.000 m2 với 3 tầng, tương ứng khoảng 5.500 chỗ đỗ xe, tức mới đáp ứng được 2/3 nhu cầu của cư dân, chưa tính khu thương mại.

Chưa kể, việc tiếp tục "nhồi" thêm cao ốc vào nội đô không chỉ đi ngược lại với chủ trương và nỗ lực hiện nay của Hà Nội về việc giãn dân, hạn chế gia tăng dân số, giảm áp lực quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước cải thiện chất lượng không gian đô thị khu vực lõi.