Cáo yết mở Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 sau khi thành Di sản thế giới

Trong tiếng chiêng, trống hội, đoàn đại biểu tiến vào đền Kiếp Bạc thực hiện nghi lễ cáo yết, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Nghi lễ truyền thống này chính thức mở mùa hội thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Điểm đặc biệt của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 là mùa hội diễn ra sau hơn một năm quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản thế giới.

Các đại biểu dâng hương, thực hiện nghi lễ cáo yết, xin phép mở hội

Tại lễ cáo yết, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị, người dân và du khách đã dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Cáo yết là nghi lễ được duy trì hàng trăm năm tại Kiếp Bạc. Theo truyền thống, nghi thức được thực hiện để kính cáo Đức Thánh Trần và các vị thần linh, xin phép mở hội, tưởng nhớ và thể hiện lòng thành kính với các bậc tiền nhân.

Sau lễ cáo yết, chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trải nghiệm di sản của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26.9 đến 4.10.

Công bố nhận diện Di sản thế giới

Ngày 26.9 được xem là tâm điểm của mùa hội năm nay. Tại Kiếp Bạc sẽ diễn ra chương trình khai hội, tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới. Tối cùng ngày diễn ra lễ khai ấn đền Kiếp Bạc.

Những ngày tiếp theo, không gian Kiếp Bạc tiếp tục với các nghi lễ truyền thống như trình diễn hầu thánh, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Tại chùa Côn Sơn, ngày 26.9 diễn ra lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật và múa rối nước được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội.

Không gian Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 còn được mở rộng bằng Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, giới thiệu các làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và điểm đến của Hải Phòng.

Một điểm mới phục vụ du khách là việc ứng dụng công nghệ số. Thông tin về lịch chương trình, không gian lễ hội, các điểm tham quan và dịch vụ được tích hợp qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng. Du khách có thể tra cứu thông tin trong quá trình tham quan thay vì phụ thuộc vào các bảng hướng dẫn tại từng địa điểm.

Đông đảo du khách về Đền Kiếp Bạc tham quan, chiêm bái, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích

Từ nghi thức cáo yết được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến việc đưa bản đồ, lịch trình lễ hội lên nền tảng số, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 bước vào mùa hội với một vị thế mới. Đây là mùa thu đầu tiên lễ hội được tổ chức trọn vẹn trong giai đoạn Côn Sơn - Kiếp Bạc đã hiện diện trong không gian Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.