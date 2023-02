Cấp bách huy động 8 tỉnh dồn vật liệu xây dựng cho Vành đai 3 TP.HCM

Kết quả báo cáo được tổng kết sau buổi họp mới đây giữa Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cùng Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang.

Theo báo cáo của Ban Giao thông, tổng nhu cầu VLXD làm Vành đai 3 ước tính gần 15 triệu m3. Trong đó, đất đắp nền và đá xây dựng thì 4 địa phương có tuyến đường đi qua cơ bản đáp ứng đủ. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ thiếu 7,2 triệu m3 cát đắp nền và cát xây dựng.

Quá trình GPMB cho các dự án thành phần thuộc Vành đai 3 TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn Đ.T

Cụ thể, đối với cát xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương đảm bảo đáp ứng đủ khoảng 30% nhu cầu cho dự án, tỉnh Đồng Nai đảm bảo đáp ứng đủ 40%. Tổng lượng cát xây dựng sẵn sàng cung cấp cho dự án khoảng 70%. Với 30% khối lượng cát xây dựng còn lại, dự kiến sẽ lấy tại An Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang, các mỏ cát xây dựng tại địa phương đều đã được cấp phép khai thác đồng thời phải ưu tiên cung cấp cho các tuyến cao tốc và các công trình trọng điểm của tỉnh như: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; tuyến nối Quốc lộ 91, tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tuyến N1 Tân Châu - Châu Đốc. Mặt khác, tuy tỉnh An Giang và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quy hoạch mỏ cát vùng núi, nhưng các mỏ cát này không hiệu quả về kinh tế do diện tích và chi phi giải phóng mặt bằng lớn, điều kiện vận chuyển khó khăn.

Đối với cát đắp nền (cát san lấp), các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có khả năng đáp ứng khoảng 3,6 triệu m3, tương ứng 50% nhu cầu dự án. Song, để khai thác khoảng sản phục vụ dự án cần được chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh. Đối với 50% nhu cầu cát đắp nền còn lại, phía chủ đầu tư dự kiến sẽ lấy tại Đồng Tháp (khoảng 20%) và An Giang (khoảng 30%) nhưng 2 địa phương trên từ chối cung cấp cho dự án với lý do ưu tiên phục vụ các dự án trọng điểm tại địa phương.

Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn giao với QL1A theo hướng đi về cầu Đồng Nai. Dự án đường Vành đai 3 sẽ nối vào cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn LÊ BÌNH

Để đảm bảo nguồn cung VLXD phục vụ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM kiến nghị UBND TP có văn bản gửi UBND các tỉnh: Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu có chủ trương cho phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng, cát đắp nền) phục vụ dự án đường vành đai.

Đồng thời, giao tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án, phối hợp với Ban Giao thông và Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tại các mỏ của các địa phương; lập danh sách các mỏ khoáng sản đang khai thác có trữ lượng đáp ứng nhu cầu dự án và danh sách các mỏ dự phòng (bao gồm các mỏ hết hạn giấy phép; các mỏ đang gia hạn giấy phép; các mỏ còn trữ lượng lớn nhưng điều kiện khai thác, vận chuyển không thuận lợi...) để báo cáo UBND TP.

Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 1 dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6 tới và hoàn thành năm 2026. Đây là tuyến đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông liên vùng còn thúc đẩy kinh tế, xã hội cả vùng trọng điểm phía Nam.