Cấp bách phòng chống đuối nước: Hiệu ứng từ Ánh Viên

Ngành thể thao sẽ tích cực phối hợp với bộ ngành khác

Một quan chức ngành thể thao nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có nhiều văn bản chỉ đạo về phòng, chống đuối nước trẻ em, với sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, gia đình và cộng đồng trong việc phòng, chống đuối nước nên số trẻ em tử vong do đuối nước đã giảm qua từng năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao ở một số địa phương. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này và bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão sắp đến, các cơ quan trong đó có ngành thể thao sẽ tích cực phối hợp với bộ ngành khác, làm sao để mùa hè thật sự an toàn với trẻ em. Không thể phủ nhận vai trò của truyền thông trong phòng chống đuối nước. Báo Thanh Niên cùng với các cơ quan báo chí khác đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về phòng chống đuối nước trẻ em".