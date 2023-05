Cấp cứu thành công em bé sinh rớt chỉ 27 tuần tuổi ở TP.HCM

Ngày 11.5, bác sĩ Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Bệnh viện Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã thực hiện cấp cứu thành công em bé sinh rớt trên taxi. Điều đặc biệt là em bé được sinh cực non tháng và cân nặng chỉ 900 gram.

Cụ thể, ngày 26.4, khoa Phụ sản, Bệnh viện Q.Tân Phú tiếp nhận sản phụ T.T.T.B (21 tuổi) chuyển dạ sinh và đã sinh luôn trên taxi, tuổi thai ước tính 27 tuần, cân nặng chỉ 900 gram. Lúc đến bệnh viện, bé trong tình trạng tím tái, thở yếu, thân nhiệt hạ rất nhanh, nguy cơ nhiễm trùng và tử vong rất cao.

Tiên lượng sẽ gặp các vấn đề phức tạp, nghiêm trọng, khoa Phụ sản khởi động báo động đỏ nội viện, gồm khoa Phụ sản, khoa Nhi với các trang thiết bị hồi sức sơ sinh để tập trung cứu bé.

Các y bác sĩ nhanh chóng phối hợp hồi sức cấp cứu, gồm: đặt nội khí quản, ổn định thân nhiệt cho bé ngay tại phòng sinh. Sau hồi sức, sức khỏe em bé ổn định và được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Hiện nay, sau 14 ngày sinh ra, em bé sinh non vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Sản phụ sinh con non tháng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Q.Tân Phú, TP.HCM BVCC

Tổ chức Y tế thế giới năm 2014 phân loại sinh non theo tuổi thai. Theo đó, sinh cực non là dưới 28 tuần thai kỳ. Sinh rất non từ 28 - 32 tuần thai kỳ. Sinh non vừa đến muộn là từ 32 - 37 tuần 6 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo, tất cả thai phụ (đặc biệt các thai phụ có nguy cơ sinh non) cần có sự chuẩn bị kỹ, khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn bác sĩ, tìm hiểu lựa chọn nơi khám thai và nơi sinh cần có khoa Hồi sức sơ sinh có kinh nghiệm để được chuẩn bị các điều kiện tốt nhất.