Cặp đấu Harris-Trump bất đồng vụ tranh luận trên truyền hình

Cặp đấu Harris-Trump chưa đồng thuận về bên tổ chức tranh luận REUTERS

Chia sẻ với báo giới ở căn cứ hỗn hợp Andrews (bang Maryland, Mỹ), bà Harris khẳng định sẵn sàng đối mặt ông Trump trong cuộc tranh luận trên truyền hình như đã thỏa thuận trước đó giữa ông Biden và ứng viên đảng Cộng hòa vào ngày 10.9 do Đài ABC tổ chức.



"Tôi đồng ý tham gia cuộc tranh luận ngày 10.9 như kế hoạch. Ông ta (Trump) trước đó đã đồng ý. Thế nhưng giờ đây ông ấy đang lùi bước", Đài NBC News dẫn lời bà Harris.

Về phần mình, ông Trump nói rằng có lẽ mình không muốn tranh luận với bà Harris, đặc biệt khi Đài ABC tổ chức. Ông nói muốn đổi sang Đài Fox News và nếu được thì có thể tranh luận hơn 1 lần.

"Tôi đã đồng ý tranh luận với ông Joe Biden. Thế nhưng tôi muốn tranh luận với bà ấy (Harris) và bà ấy sẽ không khác biệt vì họ theo đuổi cùng những chính sách", ông Trump nói tại cuộc họp báo do Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tổ chức hôm 23.7.

"Tuy nhiên, tôi không có ý kiến về việc để đài ABC tổ chức", ông nhấn mạnh.

Còn Đài Fox News đã mời cặp đấu Harris-Trump tham gia tranh luận ở Pennsylvania vào ngày 17.9, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Kết quả khảo sát mới cho thấy bà Harris đã rút ngắn khoảng cách với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống.

Cụ thể, cuộc khảo sát do tờ The New York Times và Đại học Siena công bố hôm 25.7 cho thấy nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay lúc này, 47% trong số cử tri tiềm năng sẽ chọn bà Harris và 48% chọn ông Trump.

Trong số các cử tri đã đăng ký, 46% số người bỏ phiếu cho bà Harris và 48% chọn ông Trump. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 22-24.7 với 1.142 người tham gia.

Khoảng cách hẹp giữa cặp đấu Harris-Trump ủng hộ niềm hy vọng của đảng Dân chủ rằng việc bà Harris gia nhập đường đua có thể mang đến lợi thế cho đảng này sau thời gian ông Trump liên tục dẫn trước ông Biden. Vào đầu tháng 7, cuộc khảo sát Times-Siena cho thấy ông Biden bị ông Trump bỏ xa đến 6%.

Trong khi đó, kết quả khảo sát do Đại học Emerson/The Hill công bố hôm 25.7 cho thấy bà Harris cũng rút ngắn khoảng cách với ông Trump ở các bang chiến địa.

Theo cuộc khảo sát, ông Trump dẫn trước bà Harris tại 4 bang: Arizona 49% so với 44%, Georgia 48% so với 46%, Michigan 46% so với 45%, và Pennsylvania 48% so với 46%. Ông Trump và bà Harris hòa nhau ở Wisconsin với 47%.