Cặp đấu Trump - Harris đang cân sức, khó đoán người thắng cử tổng thống Mỹ

Đài NBC News ngày 3.11 công bố thăm dò toàn quốc dựa trên 1.000 cử tri đã đăng ký, chỉ ra cựu Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Kamala Harris nhận được 49% ủng hộ. Khi xét đến chi tiết, bà Harris có lợi thế hơn về vấn đề phá thai và quan tâm dành cho tầng lớp trung lưu. Trong khi đó, tín hiệu tích cực cho ông Trump là 2/3 số cử tri được hỏi tin rằng đất nước đang đi sai hướng, ngoài ra ông còn được ủng hộ cao hơn trong vấn đề kinh tế, chi phí nhà ở và an ninh biên giới.

Bà Kamala Harris có mặt tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở bang Bắc Carolina ngày 2.11. Phía sau ảnh là chuyên cơ chở ứng viên Cộng hòa Donald Trump ẢNH: REUTERS

Cuộc thăm dò, được thực hiện từ ngày 30.10 - 2.11, cho thấy bà Harris có lợi thế lớn so với đối thủ Cộng hòa ở nhóm cử tri da màu (87% - 9%), cử tri trẻ dưới 30 tuổi (57% - 41%) và cử tri da trắng có bằng đại học (55% - 43%). Ngược lại, cựu tổng thống Mỹ được ưa chuộng hơn đối với nhóm cử tri vùng nông thôn (75% - 23%), cử tri da trắng (56% - 42%) và cử tri da trắng không có bằng đại học (64% - 34%).

Khác biệt về giới tính cũng được thể hiện trong cuộc khảo sát, khi 58% cử tri nam giới ủng hộ ông Trump so với 40% cho bà Harris, trong khi phó tổng thống đương nhiệm được 57% phụ nữ chọn, so với 41% dành cho ông Trump.

Bà Harris có lợi thế chênh lệch lớn so với ông Trump trong vấn đề phá thai (53% so với 33%), đồng thời nhỉnh hơn trong việc quan tâm đến tầng lớp trung lưu (51% - 42%). Khảo sát của NBC News cho thấy cựu Tổng thống Trump bỏ xa đối thủ Dân chủ về kiểm soát nhập cư (được ủng hộ 55% so với 30%), cùng ưu thế khi nói đến vận hành nền kinh tế Mỹ (51% - 41%).

Ông Donald Trump vận động tại bang Michigan ngày 1.11 ẢNH: REUTERS

Một thăm dò khác của The Hill/Decision Desk HQ ngày 4.11 tổng hợp hơn 330 thăm dò toàn quốc chỉ ra, ông Trump và bà Harris đều nhận được 48,3% ủng hộ, so với hôm 31.10, thời điểm bà Harris dẫn trước 0,6%. Cơ quan trên cũng dự đoán ông Trump có 54% cơ hội chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Trong ngày 3.11, Phó tổng thống Harris có cuộc vận động ở bang Michigan, tập trung kêu gọi người trẻ ủng hộ đi bỏ phiếu, trong khi ông Trump cam kết siết chặt chính sách nhập cư khi có bài phát biểu tại bang Bắc Carolina, trước lên đến vận động tại bang Georgia.