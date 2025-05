Cặp đôi chụp ảnh cưới ở trường học cùng với học sinh ‘gây sốt’

Chụp ảnh cưới ở nơi tình yêu bắt đầu

Nhân vật chính của đoạn clip ấy là Nguyễn Quốc Nghĩa (27 tuổi) và cô dâu Đào Trà My (25 tuổi). Cả Quốc Nghĩa và Trà My đều đang công tác tại Trường TH, THCS và THPT Thăng Long, trực thuộc Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Quốc Nghĩa là giáo viên môn giáo dục thể chất còn Trà My thì giảng dạy môn văn.

Quốc Nghĩa và Trà My chụp ảnh cưới cùng với các bạn học sinh trong lớp học ẢNH: NVCC

Theo Trà My, bộ ảnh này được thực hiện tại lớp 6C, lớp mà cô chủ nhiệm. Trà My chia sẻ: “Mình đã đồng hành cùng các bạn được ba năm. Tình cảm dành cho các bạn không chỉ dừng lại ở một người cô mà còn là một người mẹ, người bạn đồng hành trong học tập và cuộc sống”.

Do đó, việc lựa chọn chụp ảnh cưới tại trường, nơi cả hai đang công tác là sự ấp ủ từ bấy lâu nay của vợ chồng Trà My. “Chúng mình đã gắn bó với ngôi trường này và các bạn học sinh từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Trước kia, khi chưa nên duyên vợ chồng, các thầy cô ở trường đã trêu mình rằng: “Sau này cưới thì đến trường chụp ảnh nhé”. Với mình, trường học không chỉ là chỗ làm việc mà còn là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp, vui tươi với học trò”, Trà My chia sẻ.

Trường học cũng là nơi mà Quốc Nghĩa và Trà My có cơ hội gặp gỡ, nên duyên cùng nhau ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, việc có học trò xuất hiện trong ảnh cưới cũng mang ý nghĩa rằng cặp đôi coi học sinh như một phần trong hành trình hạnh phúc của mình. “Đó là lời cảm ơn âm thầm gửi đến những “người đồng hành” nhỏ bé đã góp phần tạo nên niềm vui mỗi ngày đi dạy của chúng mình”, Trà My cho hay.

Nhớ lại buổi chụp hình mới đây, Trà My kể: “Chúng mình chọn giờ ra chơi để vào lớp chụp ảnh, khi bước vô lớp các bạn học sinh đều rất ngỡ ngàng, sau đó là sung sướng và hò reo. Những gương mặt vốn ngại ống kính máy quay nay lại hợp tác cùng thầy cô một cách kì lạ. Các con tự động ngồi vào vị trí của mình, ai cũng muốn được “lên sóng” cùng thầy cô. Các bạn học sinh khối khác cũng đến xem chúng mình chụp ảnh, thật sự rất hạnh phúc”.

Với đôi bạn trẻ, trường học là nơi chứa đựng sự chân thành và có ý nghĩa sâu sắc ẢNH: NVCC

Mặc dù trường học không có không gian lộng lẫy như ở phim trường hay đẹp như những địa điểm ngoại cảnh, nhưng với đôi bạn trẻ nơi đây chứa đựng sự chân thành và có ý nghĩa sâu sắc. “Bộ ảnh của chúng mình còn mang thông điệp tích cực đến với học sinh, rằng dù thầy cô kết hôn, thì vẫn không quên tình cảm và trách nhiệm với học trò”, Quốc Nghĩa nói.

Quả ngọt cho một chuyện tình đẹp

Sau khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cặp đôi chụp ảnh cưới ở trường học được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt tương tác cùng những lời chúc phúc. “Mình rất bất ngờ vì chỉ đăng trên kênh TikTok cá nhân nhằm lưu giữ kỉ niệm nhưng lại thu hút hơn 85.000 lượt xem. Ban đầu, có các bạn học sinh, phụ huynh gửi lời chúc mừng. Dần dần là những người lạ vào chúc mừng hạnh phúc, rồi có một số trang mạng đăng tải lại clip ấy của mình. Khi được lan tỏa và đón nhận như vậy chúng mình rất vui và hạnh phúc”, Trà My cho hay.

Các bạn học sinh phấn khởi, hò reo khi thấy Quốc Nghĩa và Trà My chụp ảnh cưới ở trường học

Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 5 này, đó là quả ngọt cho một chuyện tình đẹp. Từ đồng nghiệp họ trở thành người yêu và bây giờ là nên duyên vợ chồng. “Sau khoảng thời gian tìm hiểu, chúng mình cảm thấy mối quan hệ này cần tiến triển thêm một bước mới nên cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân”, Trà My cho hay.

Cặp đôi chụp ảnh cưới tại nơi cả hai đang công tác để lưu giữ những kỷ niệm đẹp ẢNH: NVCC

Với Quốc Nghĩa và Trà My, điều giúp họ luôn giữ được ngọn lửa tình yêu đó là nhờ luôn thấu hiểu, lắng nghe nhau; tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau và cuối cùng là biết cách tạo nên sự vui vẻ, hài hước.

“Cuộc sống đôi khi bận rộn, áp lực với công việc nên chúng mình luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ mỗi ngày. Điều này, giúp hai người luôn đồng điệu và gắn bó. Bên cạnh đó, trong một mối quan hệ bền vững, không ai hy sinh hoàn toàn. Thay vào đó, cả hai cùng tôn trọng lựa chọn của nhau, hỗ trợ trong công việc và cuộc sống. Và có một điều may mắn là tính cách của tụi mình khá hợp nhau”, Trà My chia sẻ.