Lan tỏa thông điệp tích cực bảo vệ trẻ em

Giúp trẻ em được phát triển an toàn

Là Tổng thư ký Quốc hội giả định của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, Huỳnh Anh Thư (lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có bảng thành tích ấn tượng. Trong 3 năm học vừa qua, Anh Thư nhận được gần 20 bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực học tập và rèn luyện. Trong đó, có bằng khen của Thành đoàn TP.HCM cho gương Liên đội trưởng tiêu biểu cấp thành phố năm 2024; bằng khen của UBND TP.HCM cho thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024; bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư về Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2023; bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư về "Dũng sĩ nhỏ nghìn việc việc tốt" năm 2023…

ảnh: nvcc

Chia sẻ về việc được tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần này, Anh Thư cho biết rất quan tâm đến 2 chủ đề của phiên họp là "Phòng, chống bạo lực học đường" và "Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường". Anh Thư cho rằng đây là 2 vấn đề nổi cộm, gắn sát với đời sống của thiếu nhi hiện nay.

"Hiện nay ở nhiều tỉnh thành, trong đó có TP.HCM tình trạng sử dụng chất kích thích đang gia tăng và trẻ hóa. Đặc biệt, người bán đang hướng tới đối tượng là thiếu nhi. Vì vậy, phát huy vai trò là đội viên, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em muốn đóng góp tiếng nói của mình tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, để giúp trẻ em được phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh", Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư cho biết, bản thân rất quan tâm đến tình trạng sử dụng chất kích thích trong học đường, đó cũng là một trong những nguyên nhân của bạo lực học đường. Vì thế, em mong muốn Bộ Y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử để trẻ em nâng cao "sức đề kháng" từ chối sử dụng loại thuốc lá này.

Đặc biệt, Anh Thư cho rằng, để phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thì vai trò của mỗi trẻ em là quan trọng nhất. "Nếu mỗi bạn đều không sử dụng thì không có vấn nạn này. Em mong muốn mỗi trẻ em là một đại sứ tuyên truyền trong vấn đề về trẻ em để không ai bị cám dỗ sử dụng chất kích thích. Từ đó sẽ tạo ra một môi trường rộng lớn an toàn cho trẻ em", Anh Thư mong muốn.

Cơ hội rất quý giá

Nguyễn Ngọc Mai An (học sinh lớp 9A2, Trường THCS Mỹ Phước, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), là một trong 104 đại biểu tự ứng cử và được lựa chọn tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 năm 2024.



ảnh: nvcc

Bảng thành tích của Mai An khá ấn tượng với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đoạt nhiều thành tích ở các cuộc thi về tin học, sáng tạo. Nữ sinh cũng từng đoạt danh hiệu "Nhà sử học nhỏ tuổi", giải nhì hội thi "Tin học trẻ", "Đội viên tiêu biểu" của TP.Bến Cát. Bên cạnh đó, Mai An còn đoạt giải nhất và giải thí sinh được yêu thích nhất khối THCS tại Hội thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình "MC học đường" tỉnh Bình Dương lần thứ 7 năm 2023. Đặc biệt, Mai An cùng nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Robotacon cấp quốc gia năm học 2023 - 2024, với dự án: "Xử lý và dự trữ nước sạch cho hộ gia đình ở khu vực ngập mặn miền Tây Nam bộ".

Để trở thành đại biểu Quốc hội trẻ em năm nay, Mai An đã vượt qua 2 vòng tuyển chọn là: xây dựng video clip trình bày chương trình hành động nếu được tuyển chọn làm đại biểu phiên họp và vòng phỏng vấn. "Em thấy đây là cơ hội rất quý giá để em có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, nhằm góp phần xây dựng môi trường sống, môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện", Mai An nói.

Không chỉ tự ứng cử vào làm đại biểu chính thức, Mai An còn tiếp tục ứng cử vào làm Bộ trưởng giả định Bộ GD-ĐT của phiên họp. Để ứng cử vào vị trí này, Mai An xây dựng video clip trình bày về chương trình hành động của mình trong vai trò bộ trưởng giả định và tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. "Em mong rằng, qua phiên họp sẽ lan tỏa thông điệp tích cực về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em học tập, vui chơi, phát triển toàn diện", Mai An nói.

Cần có giải pháp hỗ trợ giáo viên

Ngô Thị Kim Cương (học sinh lớp 10C4, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) cũng có bảng thành tích học tập và rèn luyện đáng ngưỡng mộ. Trong đó, nhiều lần đoạt giải học sinh giỏi môn địa lý cấp huyện; được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trẻ em H.Dương Minh Châu; đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; giải nhất vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Sân chơi tranh biện Lead With Lof Scholar" do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức…

Chia sẻ về mong muốn của mình khi tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần này, Kim Cương cho biết sau khi tiếp xúc với "cử tri" trẻ em toàn tỉnh, em sẽ phát huy hết vai trò của mình, mang tâm tư nguyện vọng của trẻ em để phản ánh tại phiên họp giả định. "Em đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về luật và những quy định chính sách liên quan đến hai chủ đề của phiên họp giả định và thấy rằng còn có những thiếu sót trong các quy định hiện nay", Kim Cương chia sẻ.

Theo Kim Cương, việc bảo vệ trẻ em cần có sự quan tâm của giáo viên. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, giáo viên đã phải chịu áp lực rất lớn về chương trình giảng dạy, nên khó có thời gian để nắm bắt tâm lý và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống hỗ trợ học sinh. "Nếu được chất vấn, em sẽ tranh luận với Bộ trưởng Bộ

GD-ĐT giả định để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất về vấn đề này. Bộ cần có giải pháp nào hỗ trợ giáo viên, để chung tay bảo vệ trẻ em; để các em không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực của bạo lực học đường hay thuốc lá điện tử", Kim Cương bày tỏ.