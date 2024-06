Nhiều mô hình bảo vệ trẻ em trong ngày hè

Đến từng nhà tuyên truyền cho phụ huynh

Tại tỉnh Nghệ An, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè đã được Tỉnh đoàn triển khai rất cụ thể đến từng địa phương nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tạo sân chơi vận động lành mạnh, ý nghĩa, thú vị dành cho trẻ em. Theo anh Trần Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, tại địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo cho thiếu nhi như: tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội cho thiếu nhi, "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội" cho thiếu nhi tham gia; xây dựng mới, sửa chữa khu vui chơi cho thiếu nhi…

Cạnh đó, để bảo vệ trẻ em trước tình trạng tai nạn, thương tích, Tỉnh đoàn đã phát huy hiệu quả vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ trên địa bàn dân cư thông qua việc triển khai các lớp tập huấn cho trẻ em về kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại; tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước; vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các bể bơi nhân tạo, bể bơi mini, bể bơi thông minh cho trẻ em.

Một lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi do tổ chức Đoàn ở H.Lục Yên (Yên Bái) triển khai CTV

Anh Nguyễn Hồ Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết năm nay, tỉnh đã chỉ đạo cơ sở Đoàn, Hội đồng Đội ở các địa phương đến từng gia đình tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và đề nghị ký cam kết để tăng cường bảo vệ trẻ em trong dịp hè.

Tại địa phương cũng đã triển khai rất nhiều mô sáng tạo như: "Cây sào đuối nước" hay "Lốp xe cứu đuối". Đó là việc đoàn viên thanh niên đến những khu vực sông, suối, ao hồ dễ xảy ra tình trạng đuối nước để trang bị những cây sào hay lốp xe cũ, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình trạng đuối nước. Cạnh đó, các bạn trẻ còn lắp các thiết bị tự động bằng năng lượng mặt trời, tại các khu vực nguy hiểm, để phát thông báo cảnh báo vào các khung giờ mà các em thiếu nhi hay ra tắm. Đồng thời, tại các cơ sở Đoàn, các đoàn viên, thanh niên đã dạy bơi miễn phí và các kỹ năng sống cho các em thiếu nhi.

Ngăn sông, suối dạy bơi miễn phí

Tại tỉnh Yên Bái, từ nhiều năm nay, tổ chức Đoàn có mô hình ngăn sông, suối tạo thành "bể bơi thiên nhiên" để dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Một trong những địa phương điển hình trong thực hiện công trình này là H.Lục Yên. Tại đây, các cơ sở Đoàn đã lựa chọn những điểm lòng suối có mặt bằng rộng, nguồn nước không bị ô nhiễm, để tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên làm sạch, dùng đá ngăn thành đập giữ nước; xung quanh có bao lưới sắt tạo thành khuôn viên kín và tổ chức cho thanh thiếu nhi học bơi, phòng đuối nước.

Đoàn viên, thanh niên H.Lục Yên tỉnh Yên Bái ngăn sông suối thành hồ bơi thiên nhiên dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi CTV

Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư Huyện đoàn Lục Yên, chia sẻ hiện toàn huyện có gần 3.000 hộ gia đình có ao; 140 điểm ao, hồ, sông, suối nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra đuối nước ở trẻ em. Trong khi đó, do điều kiện khó khăn nên hiện nay toàn huyện (24 xã, thị trấn) chỉ có 4 bể bơi kiên cố, 1 bể bơi lắp ghép. "Trước tình trạng đó, để tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhất là trong khoảng thời gian nghỉ hè, chúng tôi đã triển khai mô hình tạo ra các "bể bơi thiên nhiên" ở các sông, suối. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn mượn ao nhà dân để dạy bơi cho thiếu nhi. Điều này, vừa đáp ứng nhu cầu của con em nhân dân, vừa giảm thiểu nguy cơ đuối nước khi các em tự ý ra tắm sông, tắm suối trong những ngày hè nóng nực", anh Sơn chia sẻ.

Anh Sơn cũng cho biết với mô hình này, các lớp dạy bơi miễn phí của tổ chức Đoàn hằng năm đã giúp được khoảng 300 trẻ em biết bơi, làm giảm tình trạng đuối nước trong dịp hè. "Ở những địa phương triển khai mô hình này, hầu hết trẻ em được học bơi và không còn xảy ra tình trạng đuối nước", anh Sơn cho biết.

Chia sẻ về mô hình này, anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, cho biết việc chủ động xây dựng các điểm bơi an toàn nhằm phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi của Tỉnh đoàn Yên Bái có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè vừa giúp các em tránh tai nạn đuối nước. "Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện quản lý các điểm bơi và tổ chức dạy bơi cho các em thiếu nhi, sẽ giúp trang bị cho các em những kỹ năng về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích; đồng thời, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất cho các em. Đây chính là mô hình cần được nhân rộng thời gian tới", anh Lộc chia sẻ.

Bảo vệ trẻ em kịp thời

Chia sẻ về các hoạt động bảo vệ trẻ em dịp hè, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, cho biết bước vào hè năm nay, Hội đồng Đội T.Ư đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường bảo vệ trẻ em trong dịp hè. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về tham gia không gian mạng an toàn; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Tuyên truyền tới các khu dân cư, gia đình có trẻ em về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An lắp thiết bị tự động cảnh báo phòng chống đuối nước tại những nơi nguy hiểm CTV

Cạnh đó, Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo tổ chức Đội ở các địa phương triển khai các hoạt động trang bị kỹ năng an toàn, tự bảo vệ và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp; hướng dẫn thiếu nhi biết và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; thành lập, phát huy hiệu quả vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ trên địa bàn dân cư thông qua việc triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

"Tổ chức Đội cũng chủ động, phối hợp với lực lượng công an xã chính quy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bố, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại địa phương, cơ sở; phối hợp với các cơ sở Đoàn tổ chức trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và dạy bơi cho các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành đoàn tổ chức ít nhất 1 lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em trong dịp hè", anh Long chia sẻ.