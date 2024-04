Xúc động và tự hào

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cặp đôi được chứng kiến buổi tập dượt lễ thượng cờ thiêng liêng tại giải Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 trong lúc chụp hình cưới. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hình tượng bản đồ Tổ quốc do hơn 3.200 người mặc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình đã giúp cặp đôi có bức hình cưới thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Trần Quỳnh Anh (quê ở Gia Lai) và chú rể Trần Quốc Anh (quê ở Đồng Tháp).

Bộ ảnh cưới của Quỳnh Anh và Quốc Anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội NVCC

Cặp đôi chụp hình cưới với lễ thượng cờ thiêng liêng, dân mạng cùng nhau chúc mừng

Chia sẻ với Thanh Niên, Quỳnh Anh cho biết, 2 giờ 30 ngày 29.3, cả hai dậy từ sớm trang điểm, chuẩn bị trang phục và cùng ê kíp thực hiện bộ ảnh cưới bình minh trên Mũi Điện (TX.Đông Hòa, Phú Yên). Trước đó, họ biết sẽ có buổi tập dượt cho lễ thượng cờ ở một giải chạy nên thống nhất sau khi chụp cảnh bình minh sẽ di chuyển thêm vài trăm mét đến Bãi Môn (Phú Yên) để chụp khoảnh khắc đó từ trên cao xuống. "Mình yêu Quốc kỳ nên quyết định đến chụp và nghĩ buổi tổng duyệt sẽ không cầu kỳ và hoành tráng như vậy. Tuy nhiên, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, mình choáng ngợp với cảnh tượng xung quanh, mình đã xúc động với khoảnh khắc đó", cô dâu cho hay.

Quỳnh Anh không nghĩ bộ ảnh cưới được lan tỏa đến nhiều người. Cô dâu cũng có chút tiếc nuối vì dự định tự mình chia sẻ với người thân, bạn bè. Không ngờ, bộ ảnh nổi tiếng ngoài suy nghĩ nên họ đã biết trước khi lướt mạng xã hội. Dù sao, đó cũng là kỷ niệm ý nghĩa trước ngày trọng đại của cặp vợ chồng.

Họ đã có một bộ ảnh cưới để đời với nhiều kỷ niệm NVCC

Tình yêu mãnh liệt với thể thao

Quỳnh Anh và Quốc Anh gặp nhau trong một lần đi leo núi Chứa Chan (Đồng Nai) cách đây hơn 3 năm. Thời điểm đó, cô dâu đi leo núi theo hình thức tự túc cùng một nhóm bạn. Chứng kiến một cô gái với dáng người nhỏ nhắn nhưng leo rất nhanh, chàng trai mạnh dạn tiến đến xin số điện thoại để làm quen. Hai người giữ liên lạc với nhau sau khi về lại TP.HCM. Ngoài ra, những giải chạy bộ cũng là sự gắn kết hai người với nhau vì chung sở thích. Sau hơn một năm tìm hiểu, hai người chính thức yêu nhau. "Thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát, mình về quê tránh dịch, còn anh ở lại TP.HCM. Lúc đó, mình chưa có ý định quen ai nhưng do ảnh quá kiên trì nên mình đã đồng ý", Quỳnh Anh nhớ lại.

Nhiều người chúc mừng cho cặp đôi khi nhìn thấy bộ ảnh cưới đặc biệt NVCC

Giống nhiều cặp đôi yêu nhau khác, họ cũng từng có lúc cãi vã, chia tay nhưng sau đó nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn quá nhiều nên quyết định quay lại. Với cô dâu, chú rể là người chân thành, thật thà. Đó cũng là một trong những lý do Quỳnh Anh đồng ý làm vợ của chàng trai này. Mọi người vẫn thường nói đùa rằng hai người có nhân duyên bất ngờ khi cùng gặp nhau trên núi, có cùng họ, cùng tên. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, cô dâu cũng có chút suy nghĩ do gia đình hai bên cách nhau khá xa. Tuy nhiên, cả hai đã thống nhất sẽ sắp xếp việc di chuyển hợp lý, thuận tiện để trọn vẹn gia đình nội ngoại. Quỳnh Anh làm nhân viên văn phòng, còn Quốc Anh làm kỹ sư hệ thống. Thời gian tới, cô sẽ chuyển sang làm việc tự do và dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ.

Chú rể Quốc Anh bày tỏ, bản thân rất bồi hồi khi chứng kiến khoảnh khắc thượng cờ trong ngày chụp hình cưới. Chàng trai rất yêu nước, yêu lá cờ Tổ quốc. Trước đây, anh đã từng đăng ký dự thi trường công an nhưng chưa có duyên vào ngành. Đến giờ anh vẫn giữ vững tình yêu đó. "Khi thấy vợ, mình quyết định cuốn lều đi theo làm quen và không ở lại ngắm nhìn bầu trời như dự định. Mình không bao giờ nản chí, quyết tâm trong hành trình chinh phục cô gái này. Sau này, mình thấy cô ấy là người hiểu chuyện, biết suy nghĩ, lo lắng cho gia đình nên mình quyết định tiến tới hôn nhân", chú rể bày tỏ.