Cấp đổi giấy phép lái xe: Áp dụng công nghệ, giảm phiền hà cho dân

Như Thanh Niên thông tin, những ngày gần đây, tại Hà Nội và TP.HCM xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài chờ làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) và rộ lên thông tin "lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi bằng lái xe từ ngày 19.2".

Người dân đi đổi GPLX những ngày qua tại TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định thông tin trên là chưa chính xác. Việc chuyển nhiệm vụ còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền và hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành GTVT phụ trách. Đại diện Cục CSGT nêu rõ, việc sát hạch, cấp đổi GPLX sẽ không bị gián đoạn. Khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ GTVT ngừng làm thủ tục thì cơ quan nhận bàn giao là lực lượng công an sẽ bắt đầu làm việc từ ngày đó. Do vậy, người dân không nên đổ xô đi đổi GPLX.

Theo Sở GTVT TP.HCM, từ tháng 10.2024 đến nay, lượng người đến cấp đổi GPLX tăng cao. Bên cạnh nhu cầu cấp đổi GPLX mới, tổng số GPLX đã hoàn tất thủ tục nhưng đang bị "treo" lên tới 172.000. Trong đó, có 160.000 giấy phép dành cho các học viên đã đạt sát hạch từ đầu tháng 11.2024 đến ngày 18.1.2025 nhưng chưa được cấp; 12.000 hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại từ ngày 13 - 24.1; và khoảng 800 hồ sơ đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công. Việc chậm trễ này khiến nhiều người dù đã thi đậu từ vài tháng trước vẫn chưa được nhận GPLX, gây ảnh hưởng lớn đến công việc, sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày.

Cần đơn giản hóa thủ tục

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục cải tiến quy trình để thủ tục cấp, đổi, sát hạch lái xe thật đơn giản, thuận tiện cho người dân. "Cục Đường bộ VN xem xét giải pháp liên kết cơ sở dữ liệu với ứng dụng VNeID. Điều này cho phép người dân chủ động khai báo và liên kết số CMND cũ với CCCD hiện tại để tích hợp, xác thực GPLX một cách thuận tiện", BĐ Duy Quý đề nghị.

Tương tự, BĐ An Nguyễn đặt vấn đề "hộ chiếu làm online được, sao bằng lái không làm?" và phân tích: "Việc cập nhật thông tin, hình ảnh, giấy khám sức khỏe hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến thông qua VNeID. Thậm chí, có thể tích hợp luôn vào ứng dụng để người dân dễ thao tác. Đối với bằng lái cũ, việc xuất trình cả bản cứng và VNeID là giải pháp đơn giản và hiệu quả. Điều này sẽ giúp giảm tải cho các cơ quan chức năng và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân".

BĐ Lê Tùng góp ý: "Để giảm tải, theo tôi nên tạm ngừng nhận hồ sơ bằng lái còn hạn trên 6 tháng. Ưu tiên cấp mới cho người thi trên 3 tháng và cấp đổi cho người còn hạn dưới 3 tháng".

"Để tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân, nên áp dụng hình thức cấp đổi GPLX trực tuyến. Người dân chỉ cần hoàn tất thủ tục và thanh toán trực tuyến. Cách làm này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp hiện tại", BĐ Hiếu Nghĩa đề xuất.

Phát huy sức mạnh của VNeID

Một số ý kiến cho rằng GPLX hiện đã tích hợp lên VNeID, trước mắt tạo điều kiện cho người dân sử dụng hình thức này như là GPLX thông thường để tránh quá tải trong việc cấp và đổi GPLX như hiện nay.

Cùng quan điểm, BĐ Nguyễn Hòa ý kiến: "Cần phát huy sức mạnh của chuyển đổi số, trong đó việc tích hợp GPLX vào VNeID mang lại nhiều lợi ích. Nó không chỉ giải quyết các vấn đề đang tồn tại mà còn tạo ra một hệ thống quản lý thông tin tiên tiến. Người dân có thể dễ dàng xác thực tư cách lái xe của mình thông qua VNeID, không cần phải lo lắng về việc mang theo bản cứng GPLX. Hơn nữa, việc này góp phần vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, mang lại lợi ích cho cả người dân và xã hội. Nên áp dụng phương án này song song với việc dùng GPLX bản cứng như hiện nay".

"Để hiện đại hóa giao thông, chúng ta cần tích hợp mọi thông tin vào VNeID. Người dân sẽ xuất trình các giấy phép khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Hy vọng các cơ quan liên quan sẽ sớm hoàn thiện ứng dụng, giúp việc trình xuất thông tin trở nên thuận tiện hơn", BĐ Duy Minh ý kiến.