Cặp đôi hẹn hò kỳ lạ, 10 năm rong ruổi qua 40 thành phố giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của cặp đôi hẹn hò kỳ lạ

Năm 2026 đánh dấu hành trình 13 năm bên nhau của vợ chồng anh Việt và chị Hạnh, trong đó có 5 năm yêu xa. Anh Việt cho biết gia đình vẫn đam mê du lịch nhưng không còn là 2 người rong ruổi khắp thế giới để gặp nhau, giờ đây họ là một gia đình 4 thành viên với những niềm vui bình dị tại Phần Lan.

Vợ chồng anh chị hiện có hai con nhỏ, một trai và một gái, tên ở nhà của các con là Đan và Nem. Đan năm nay hơn 6 tuổi, còn Nem mới hơn 1 tháng tuổi. Anh tiếp tục theo đuổi lĩnh vực công nghệ, còn chị Hạnh sau khi kết hôn đã rời ngành hàng không. Chị sáng lập Tiệm Mọt - chuỗi tiệm sách tiếng Việt ở nước ngoài và đồng sáng lập một dự án về sống khỏe.

"Theo luật của Phần Lan, tôi được nghỉ 18 ngày quy đổi khoảng 3 tuần, tôi xin phép nghỉ thêm 1 tuần nữa ở nhà chăm con để vợ có thời gian hồi phục sức khoẻ. Vợ chồng tôi có bà nội sang hỗ trợ", anh Đỗ Tuấn Việt kể chuyện.

Cặp đôi hẹn hò kỳ lạ, 10 năm rong ruổi qua 40 thành phố vừa hạnh phúc chào đón em bé thứ hai ẢNH: NVCC

Vợ chồng anh, chị đa phần đều làm việc tại nhà nên một ngày bình dị của cả hai sẽ bắt đầu từ sáng sớm, đưa con gái lớn đi học. Trước khi bé Nem chào đời, cả hai thường ăn trưa cùng nhau, anh bận thì vợ nấu cơm, hôm nào vợ bận thì anh vào bếp. Cũng có những ngày vợ chồng sẽ ra ngoài ăn. "Buổi chiều tôi đi đón con. Con bé nhà tôi còn ra ngoài nhiều hơn vợ chồng tôi", anh Việt hài hước.

Vợ chồng và bé Đan tại Hokkaido - Nhật Bản năm 2024 ẢNH: NVCC

Chàng trai gốc Hà Nội cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm giác bình yên khi mỗi sáng thức dậy thấy những người mình yêu thương dưới một mái nhà. Với anh, đó là điều mà nhiều năm yêu xa cả hai từng ao ước.

Gìn giữ văn hóa Việt giữa trời Âu

Nhìn lại hành trình 13 năm yêu và cưới, chị Nguyễn Quí Quỳnh Hạnh (35 tuổi) bật mí vợ chồng đã cùng nắm tay nhau đi qua hơn 20 quốc gia, gần 60 thành phố. Lật lại album ảnh, chị nói điều chị nhớ nhất trong 13 năm ấy chưa bao giờ là khách sạn đẹp hay những bữa ăn sang. "Tôi nhớ hai đứa mặc những chiếc áo đã sờn, da đen nhẻm vì cháy nắng, chia nhau một đĩa mì Ý hơn 10 euro và ngủ trong chiếc lều chỉ 15–20 euro ở tận ngoại ô Venice. Lúc đó nghèo thật. Nhưng vui cũng thật", chị tâm sự.

Chị Quỳnh Hạnh đến thăm anh tại Thuỵ Điển năm 2016 ẢNH: NVCC

Chị nói mỗi thành phố, mỗi đất nước đều giữ lại một phần thanh xuân của vợ chồng. Tình yêu của anh chị lớn lên qua từng chuyến đi: Paris, Rome, Venice, Santorini, Budapest, Phần Lan, Thuỵ Điển, Na Uy…



Với anh chị, những chuyến đi giờ đây là cơ hội để cả gia đình ở bên nhau, tạo nên những ký ức tuổi thơ, giúp con hiểu hơn về thế giới. "Chúng tôi có xu hướng đi và ở lại dài ngày hơn, sống như người bản địa chứ không phải chuyến đi trong 5-7 ngày nữa. Như chuyến đi Na Uy, chúng tôi đã ở đó hơn 1 tháng, cùng đi câu cá, bắt cua, cắm lều trong rừng…", chị chia sẻ.

Chị Quỳnh Hạnh chia sẻ trong bức ảnh này, chị có bầu 4 tháng vẫn leo Vạn Lý Trường Thành ẢNH: NVCC

Vợ chồng anh Việt và chị Hạnh gìn giữ văn hóa Việt giữa cuộc sống ở Bắc Âu bằng cách trò chuyện bằng tiếng Việt cùng các con, những bữa cơm Việt, những cuốn sách tiếng Việt và những câu chuyện về quê hương luôn là một phần thân thuộc trong gia đình. Anh chị mong Đan và Nem dù lớn lên ở Phần Lan vẫn hiểu nguồn cội của mình. "Dù tiếng Anh của tôi khá tốt nhưng phải là ngôn ngữ để tôi dốc hết lòng hết dạ. Ngôn ngữ giữa mẹ với con nên là tiếng Việt", chị Quỳnh Hạnh trải lòng.

Chị Nguyễn Chiều Xuân Founder Lionbooks (Khu đô thị Vinaconex 3, Đại Mỗ, Hà Nội), nói trong ấn tượng của chị, Quỳnh Hạnh vô cùng thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng phong cách làm việc cực kỳ quyết đoán, chỉn chu. Năm 2021, vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hai đơn vị hợp tác phát hành cuốn sách "Đón tết về nhà!" với 4 phiên bản ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Cuốn sách được chị Quỳnh Hạnh và các đồng nghiệp tại Tiệm Mọt phân phối tới nhiều gia đình Việt Kiều trên khắp thế giới, như một món quà mang đậm vị quê hương để động viên và xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà.

"Chị Hạnh có một câu nói rất nổi tiếng với team chúng tôi ngày ấy là: "Không sao đâu em, chúng mình giỏi lắm rồi!". Ngày ấy những khó khăn chúng tôi gặp phải nhiều lắm, nhưng mỗi lần được chị Hạnh động viên như vậy, lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút để có thể đối diện và vượt qua.", Founder Lionbooks nhớ lại.



