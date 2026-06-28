Người trẻ xây dựng tổ ấm: Tắt wifi để kết nối gia đình

Khi bạn đời là người đồng hành

Trong thời gian đi học thạc sĩ, cuối tuần nào cũng vậy, anh Nguyễn Quốc Nghĩa (28 tuổi) lại chạy xe hơn 70 km để đưa vợ là chị Đào Trà My (26 tuổi), cùng ngụ Hà Nội, đến lớp học rồi chờ đón về. Với đôi vợ chồng trẻ, đó không phải sự hy sinh mà là cách cả hai cùng nhau bước tiếp trên hành trình trưởng thành sau khi kết hôn.

Về chung một nhà năm 2025, không lâu sau hai vợ chồng đón con đầu lòng. Chị My kể cuộc sống đảo lộn khi cùng lúc phải thích nghi với vai trò mới, chăm con nhỏ và cân bằng công việc. Trong khoảng thời gian ấy, chị vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Điều khiến chị nhớ nhất không phải ngày nhận tấm bằng thạc sĩ mà là những chuyến xe đều đặn của chồng. Chị tâm sự: "Cuối tuần nào anh ấy cũng chở mình đi học; mưa hay nắng đều vậy, chưa bao giờ để mình tự đi. Có lẽ điều hạnh phúc nhất không phải là tấm bằng, mà là luôn có người âm thầm đứng phía sau ủng hộ mình".

Vợ chồng anh Nghĩa và chị My luôn đồng hành, sẻ chia để cùng nhau xây dựng tổ ấm và phát triển sự nghiệp ẢNH: NVCC

Còn Nghĩa thì cho rằng khi vợ quyết định học tiếp, anh chưa từng nghĩ đó là gánh nặng của gia đình. "Nhìn thấy vợ cố gắng mỗi ngày cũng trở thành động lực để mình tiếp tục học lên. Vợ nhận bằng thạc sĩ trước, năm sau đến lượt mình. Với mình, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi cả hai cùng đồng hành để trở thành phiên bản tốt hơn", anh chia sẻ.

Trong gia đình nhỏ này, sự đồng hành không chỉ nằm ở những quyết định lớn mà còn hiện diện trong từng việc rất đời thường. Chị My kể dù công việc bận rộn, chồng vẫn chủ động giặt giũ, dọn dẹp, chơi với con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại, những hôm chồng bận, chị lại chủ động quán xuyến nhiều việc hơn.

Vợ chồng không nên cứ cố thắng thua

Yêu nhau từ thời sinh viên, đến năm 2018, anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên (36 tuổi) và chị Thạch Lê Phương Thảo (36 tuổi), cùng ngụ Đà Lạt (Lâm Đồng), chính thức về chung một nhà.

Là những người trẻ có công việc riêng để theo đuổi, cả hai đều có những khoảng thời gian bận rộn. Anh Nguyên kể có lúc công việc khiến hai vợ chồng trở về nhà khi trời đã tối muộn, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Chính vì vậy, họ thống nhất với nhau một quy ước rất đơn giản: khi bước qua cánh cửa nhà, công việc sẽ tạm gác lại.

Với anh Nguyên và chị Thảo, những bữa cơm, cuộc trò chuyện sau giờ làm là cách giữ sự gắn kết ẢNH: NVCC

"Chúng tôi thường nói vui là về đến nhà thì tắt wifi. Tất nhiên không phải tắt mạng thật, mà là tắt những áp lực ngoài xã hội để dành thời gian cho gia đình. Có chuyện gì của công việc thì để sáng hôm sau giải quyết", anh Nguyên chia sẻ.

Theo chị Thảo, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Hai người vẫn có những lúc bất đồng quan điểm, thậm chí tranh cãi. Nhưng điều quan trọng là cả hai đều hiểu rằng mâu thuẫn không phải để phân định ai đúng, ai sai. "Có những lúc nóng giận, mình chọn im lặng một chút để cả hai bình tĩnh rồi mới ngồi nói chuyện. Vợ chồng nếu cứ cố thắng thua thì cuối cùng người thua lại chính là gia đình", chị nói.

Thay vì nghĩ rằng chỉ cần cố gắng kiếm tiền là đủ, anh Nguyên nhận ra sự có mặt của mình trong những khoảnh khắc đời thường cũng quan trọng không kém. "Có hôm chỉ cần cùng ăn cơm, cùng đi siêu thị hay đưa vợ đi dạo một lúc cũng khiến cả hai thấy được kết nối. Gia đình không chỉ cần người kiếm tiền mà còn cần người hiện diện", anh nói.

Xây dựng hạnh phúc từ những điều bình dị

Kết hôn đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng anh Phạm Xuân Tòng (26 tuổi) và chị Nguyễn Thu Cúc (27 tuổi), cùng ngụ Hải Phòng (trước đây là Hải Dương), bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong căn phòng trọ nhỏ với đủ nỗi lo cơm áo. Chị Cúc kể, lúc đó công việc của cả hai đều bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh, có những tháng phải chắt chiu từng khoản chi để trang trải cuộc sống.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, chị Cúc cho rằng khó khăn không khiến vợ chồng xa nhau hơn, mà ngược lại là cơ hội để cả hai học cách lắng nghe và đồng hành.

Với chị Cúc, giao tiếp là điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình. "Mình luôn nói với chồng rằng phải biết lắng nghe bằng cả trái tim; nghe để hiểu, để cảm thông chứ không phải chỉ để phản biện. Sau mỗi ngày làm việc, hai vợ chồng đều cố gắng dành thời gian ngồi lại nói chuyện, có khi chỉ 15 - 20 phút thôi nhưng rất cần thiết", chị chia sẻ.

Gia đình nhỏ của anh Tòng và chị Cúc ẢNH: NVCC

Ngoài việc trò chuyện mỗi ngày, gia đình nhỏ của anh Tòng còn có một thử thách rất đặc biệt. "Hai vợ chồng gọi vui là "KPI gia đình". Ở công ty ai cũng có chỉ tiêu công việc, còn KPI của gia đình là mỗi ngày đều phải dành thời gian cho nhau và cho con. Có thể là cùng ăn một bữa cơm, đưa con đi dạo hay chỉ đơn giản là ngồi uống với nhau một cốc trà sau khi con ngủ", chị Cúc kể.

Theo anh Tòng: "Nhiều người nghĩ là vợ chồng thì làm gì cho nhau cũng là điều hiển nhiên, nhưng mình lại nghĩ khác. Một câu "cảm ơn", một lời "hôm nay em vất vả rồi" hay "anh làm tốt lắm" tuy rất nhỏ nhưng khiến người kia biết rằng những cố gắng của mình được nhìn thấy và trân trọng.