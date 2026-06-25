Vì sao xe gia đình phải lắp ghế trẻ em còn taxi thì không?

Từ 1.7 tới, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m, tài xế ô tô không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế, trừ xe chỉ có một hàng ghế; đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách.

Tài xế phải trang bị thiết bị an toàn khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m, trừ xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách ẢNH: T.N

Chủ đề về ghế trẻ em đang được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Bên cạnh các câu hỏi liên quan đến chủng loại, giá cả, cách thức lắp đặt, một nội dung được rất nhiều người băn khoăn, là vì sao có sự khác biệt giữa xe gia đình và xe kinh doanh dịch vụ (taxi, grab…).

"Cùng là xe ô tô, cùng chở trẻ em, sao một bên bắt buộc mua, bên kia lại không, liệu có công bằng?", một tài khoản bình luận. Có tài khoản còn so sánh "xe gia đình trị giá tiền tỉ, thậm chí vài tỉ không lẽ không an toàn bằng xe taxi giá thường chỉ vài trăm triệu đồng".

Vì sao taxi được miễn trừ?

Để trả lời nội dung trên, cần nhìn lại quá trình xây dựng pháp luật liên quan đến quy định trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em.

Năm 2024, Quốc hội thông qua luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bắt buộc tài xế sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em nếu trên xe có người dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m; không phân biệt xe gia đình hay xe kinh doanh vận tải hành khách.

Tháng 12.2025, khi quy định này chưa kịp triển khai, Quốc hội xem xét sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, trong đó có luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một số đại biểu Quốc hội ủng hộ việc trang bị ghế trẻ em vì phù hợp với thông lệ quốc tế, song cho rằng không nên áp dụng cứng nhắc.

Đại biểu viện dẫn quy chuẩn cho thấy ghế trẻ em có tới 4 - 5 kích thước, tùy độ tuổi hoặc cân nặng. Nếu yêu cầu taxi phải trang bị đủ cả 4 - 5 loại là "bất khả thi", nhưng chỉ trang bị 1 loại thì lại thiếu nếu hành khách có từ 2 trẻ em trở lên. Chưa kể, không phải khi nào hành khách cũng có trẻ em đi cùng, lúc ấy ghế trẻ em phải cất vào trong cốp, ảnh hưởng đến không gian để hành lý...

Một giả định khác, không phải taxi nào cũng đáp ứng điều kiện về ghế trẻ em, đồng nghĩa lựa chọn cho hành khách có trẻ em đi cùng sẽ ít đi; có việc gấp như đi bệnh viện, tiêm chủng… sẽ khó khăn hơn.

Hoặc trường hợp yêu cầu cha mẹ trẻ mang theo ghế khi lên taxi cũng không phù hợp, nhất là trong các chuyến du lịch xa, kết hợp đi máy bay…

Từ thực tế đã nêu, đại biểu đề xuất miễn trừ nghĩa vụ lắp đặt ghế trẻ em đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Quốc hội sau đó thông qua luật theo hướng này, đồng thời lùi thời gian áp dụng từ 1.1.2026 sang 1.7.2026.

Không nhất thiết phải là ghế trẻ em

Phân tích thêm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng mục đích cao nhất của quy định lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ em là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho chính trẻ em.

Với chiều cao dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo khi có va chạm xảy ra. Dây chỉ kéo tới phần đầu, cổ, không những không giữ được an toàn mà còn có nguy cơ gây tổn thương.

Hoặc trường hợp trẻ dưới 10 tuổi, thường tinh nghịch, khó quản lý khi ngồi trên xe, nhất là với gia đình có từ 2 trẻ trở lên. Ghế trẻ em sẽ đảm bảo an toàn tốt hơn.

"Phụ huynh nên chấp hành quy định, trước tiên là an toàn cho chính con em mình, thay vì tâm lý đối phó để không bị phạt", vị luật sư khuyên.

Cũng liên quan đến vấn đề này, báo cáo mới đây của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Do đó, luật sư Hùng kiến nghị các cơ quan cần sớm có giải pháp gỡ vướng, để chính sách đạt hiệu quả khi triển khai trên thực tế.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, người dân không nhất thiết phải trang bị ghế trẻ em, mà có thể lựa chọn các thiết bị khác như đai trẻ em, hoặc đệm trẻ em, sao cho phù hợp với điều kiện của trẻ và của gia đình. Các thiết bị này đều có tính năng an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.