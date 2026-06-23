Xuất hiện trào lưu cho thuê ghế trẻ em trước 'giờ G'

Gõ từ khóa "thuê ghế trẻ em trên ô tô", người dùng có thể tìm thấy hàng loạt bài đăng trên các trang mạng xã hội với mức giá, kiểu loại khác nhau. Thậm chí, nhiều đơn vị còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, cho thuê theo ngày, tuần... để đáp ứng nhu cầu khách hàng trước thời điểm áp dụng quy định bắt buộc phải có thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ ngày 1.7 sắp tới.

Trào lưu cho thuê ghế trẻ em xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, giá thuê ghế trẻ em dao động từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng mỗi ngày, tùy nhãn hiệu, loại sản phẩm. Không ít cửa hàng phụ kiện ô tô bổ sung thêm dịch vụ cho thuê ghế trẻ em bên cạnh hoạt động bán ghế mới. Nhiều đơn vị cho thuê ô tô cũng bổ sung thêm dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu người dùng ô tô có con nhỏ.

Anh Nguyễn Hoàng Anh (ngụ ở Đồng Nai), cho biết: "Gia đình tôi có bé 8 tuổi nhưng chưa biết loại ghế nào phù hợp với thể trạng của con khi di chuyển. Vì vậy, tôi chọn cách thuê các loại ghế để tìm kiểu phù hợp nhất trước khi quyết định mua cho bé".

Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế khi trên thị trường hiện nay, phụ huynh gần như bị rơi vào "ma trận" các kiểu loại ghế trẻ em, không biết đâu là loại phù hợp với con trẻ. Do đó, nhiều người quyết định thuê và thử nhiều mẫu ghế trẻ em khác nhau để tìm được loại phù hợp trước khi rút "hầu bao".

Và dĩ nhiên, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để mua ghế trẻ em cho con nhỏ, nhất là khi chưa có ô tô và tần suất sử dụng xe hơi không nhiều. "Gia đình tôi chưa có ô tô, thường thuê xe mỗi khi đi chơi xa hoặc về quê. Vì vậy phương án thuê ghế trẻ em đối với tôi là hợp lý nhất so với việc bỏ số tiền lớn để mua mới", chị Nguyễn Ngọc Ánh (ngụ TP.HCM) chia sẻ.

Quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực từ 1.7.2026 ẢNH: BÁ HÙNG

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn có không ít người cho rằng chỉ cần sử dụng ghế trẻ em khi di chuyển đường dài hoặc đi trên cao tốc, còn với những đoạn đường ngắn trong đô thị chưa thực sự cần thiết. Thậm chí, một số phụ huynh chỉ tìm thuê ghế với mục đích đối phó quy định mới thay vì thực sự quan tâm tới yếu tố an toàn.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây là quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tai nạn hoặc va chạm có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, kể cả khi xe chỉ di chuyển trong nội đô hoặc trên quãng đường ngắn. Do đó, việc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi, cân nặng, chiều cao của trẻ giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Theo khoản 3, điều 10, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe có 1 hàng ghế) và phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Trường hợp vi phạm quy định này sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng theo điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Có thể thấy, sự xuất hiện của dịch vụ cho thuê ghế trẻ em phản ánh nỗ lực thích nghi của cả người tiêu dùng lẫn thị trường trước quy định mới. Tuy nhiên, dù lựa chọn mua hay thuê, điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng đúng loại ghế phù hợp với trẻ và lắp đặt đúng hướng dẫn để phát huy hiệu quả bảo vệ.