Lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô thế nào cho đúng?

Chí Tâm
Chí Tâm
12/02/2026 10:14 GMT+7

Chở trẻ em trên ô tô bắt buộc phải lắp ghế trẻ em theo quy định kể từ ngày 1.7.2026, điều này giúp đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, các bậc phụ huynh tránh bị phạt tiền oan.

Hướng dẫn lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô

Ngày 10.12.2025, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 118/2025/QH15, sửa đổi bổ sung một số điều của 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, quy định bắt buộc phải có ghế trẻ em khi chở trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 mét lùi thời gian áp dụng kể từ ngày 1.7.2026; giúp người dùng ô tô có thêm thời gian trang bị ghế trẻ em phù hợp.

Hướng dẫn lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô - Ảnh 1.

Trên thị trường hiện có nhiều loại ghế trẻ em khác nhau, phù hợp với chiều cao và thể trạng của trẻ em

ẢNH: BÁ HÙNG

Căn cứ theo điểm m, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 mét ngồi ghế trước không sử dụng thiết bị an toàn bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Đây là mức phạt nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông và giảm thiểu rủi ro chấn thương cho trẻ em khi xảy ra tình huống va chạm, phanh gấp.

Hướng dẫn lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô - Ảnh 2.

Quy định lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026

ẢNH: BÁ HÙNG

Người dùng ô tô cần lưu ý lựa chọn loại ghế phù hợp với cân nặng và độ tuổi của trẻ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ghế an toàn phải được lắp đặt chắc chắn, không bị rung lắc và dây đai phải ôm sát cơ thể trẻ em nhưng không gò bó.

Ngoài việc lắp đặt ghế trẻ em, phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các điểm chốt và độ mòn của dây đai an toàn. Việc hình thành thói quen cho trẻ sử dụng thiết bị an toàn là bước chuẩn bị cần thiết trước khi thời điểm xử phạt theo quy định chính thức có hiệu lực.

