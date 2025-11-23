Bắt buộc lắp ghế trẻ em trên ô tô: Vì sao vẫn còn nhiều tranh cãi?

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1.1.2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Đồng thời không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế.

Luật này định nghĩa, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô; được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Quy định mới về trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô đang thu hút sự quan tầm của dư luận ẢNH: NAM SƠN

Đáng chú ý, dù được công bố từ trước và được đánh giá sẽ góp phần nâng cao an toàn giao thông, đặc biệt đối với đối tượng dễ tổn thương như trẻ nhỏ. Tuy nhiên, quy định nêu trên gần đây bỗng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

An toàn nhưng… chưa thực tế

Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra lo ngại về tính thực tế và độ khả thi của quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô khi khi áp dụng vào đời sống. Trong đó, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là liệu Việt Nam có cần áp dụng bắt buộc quy định trên hay không?

Tài khoản facebook T.K.S bình luận: "Các nước lớn mỗi người dân một chiếc ô tô, tốc độ lái xe trung bình cũng cao nên dùng ghế trẻ em là đúng. Còn ở nước ta, cả gia đình có mỗi cái ô tô dùng cho ba thế hệ, tốc độ trung bình thấp, có chạy nhanh được đâu? Bắt dùng ghế này thì nói thật là nó xa rời thực tế, học đòi làm sang".

Người dùng K.K.T chia sẻ: "Quy định như trên là sao chép nhưng thiếu thực tiễn. Ở Việt Nam tỉ lệ xe ô tô còn rất thấp, một xe phục vụ nhiều người, nhiều thế hệ. Trong khi tỉ lệ trẻ em đi xe máy rất nhiều và thiếu an toàn hơn đi ô tô nhiều lần. Nếu luật này áp dụng thì sẽ có rất nhiều trẻ em bị tước đi quyền được đi ô tô, một loại phương tiện an toàn hơn. Ví dụ, tôi đến nhà ba mẹ chơi cùng các anh chị trong nhà, trời trở mưa trở gió, các cháu xin đi nhờ thì làm thế nào? Mỗi năm tôi lấy xe riêng đi du lịch cùng cả gia đình một lần, các cháu nhà anh chị tôi muốn đi xe tôi thì thế nào?"

Nhiều nghi đặt câu hỏi về tính thực tế và sự khả thi khi áp dụng quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô ẢNH: CỤC CSGT

Bên cạnh đó, yếu tố chi phí cũng là một trở ngại. Bởi theo nhiều người, ghế trẻ em nói riêng hoặc các thiết bị an toàn dành riêng cho trẻ em nếu đạt chuẩn thường có giá không hề rẻ, trong khi không phải gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng thường xuyên. Tài khoản có tên T.D bình luận: "Nhà có 4 đứa đều dưới 10 tuổi, mua đủ 4 ghế trẻ em thôi cũng ngán tiền. Đó là chưa nói đến việc, xe gắn được 4 ghế phải là xe loại lớn, tiền đâu mà mua?". Đồng quan điểm, nick name Sam Nguyen cho rằng: "Quá là tốn tiền. Đi ô tô đã là an toàn rồi. Cái quy định về ghế trẻ em này chỉ nên khuyến khích thôi không nên ép buộc, vì nó không phù hợp với tình hình thực tế".

Thậm chí, nhiều phụ huynh cho rằng nếu hành trình chỉ diễn ra ở cự ly ngắn hoặc không di chuyển thường xuyên bằng ô tô thì khoản đầu tư này trở nên lãng phí.

Ngoài ra, câu hỏi khác cũng được không ít người dùng ô tô đặt ra là nếu gia đình có đến 3 hoặc 4 trẻ nhỏ, trong khi xe ô tô loại 5 chỗ thì phải bố trí ghế như thế nào? Lý do là bởi, loại ghế này thường chiếm nhiều diện tích. "Mình xe crossover cỡ C kết cấu 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau theo lý thuyết có 3 chỗ, tuy nhiên thực tế gắn 2 ghế trẻ em thôi đã hết diện tích. Ba mẹ ngồi trước lại không yên tâm. Còn nhà nào mà 3 con thì chịu thua luôn", tài khoản N.T bày tỏ.

Taxi hay xe dịch vụ phải làm sao?

Bên cạnh ô tô cá nhân, không ít tài xế hoặc người thường xuyên đi lại bằng xe dịch vụ cũng cho rằng, việc áp dụng quy định bắt buộc trang bị ghế trẻ em nếu áp dụng sẽ mang lại rất nhiều khó khăn, cũng như rào cản phát sinh. Đặc biệt là với xe taxi và dịch vụ xe công nghệ.

Anh Q.T, một tài xế chạy xe công nghệ tại Đồng Nai cho biết: "Việc mang theo ghế trẻ em trên xe sẽ rất bất tiện vì ghế này chiếm nhiều diện tích và khó bố trí. Trong khi, chạy xe dịch vụ phải đón, trả, thay đổi khách liên tục, số lượng người không cố định".

Nhiều người cho rằng việc bắt buộc taxi hoặc xe dịch vụ trang bị thiết bị an toàn cho trẻ mang lại nhiều bất cập ẢNH: DIPLOMATHON

Chị H.N (ngụ TP.HCM) thắc mắc: "Mình hay đưa đón hai con nhỏ đi học bằng xe taxi công nghệ, nếu quy định này áp dụng, không biết tài xế họ có tự trang bị ghế hay không và có chấp nhận đón khách kiểu này không? Nếu bắt phụ huynh phải mang theo ghế để gắn vào xe mới cho đi thì làm sao mà vừa ôm hai ghế vừa dẫn theo hai con?".

Quy định ghế trẻ em không nên cứng nhắc Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho hay, hầu hết các nước phát triển đều có quy định về việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Song, ông Đồng nêu thực tế ở các quốc gia này, tỷ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng xe máy ở Việt Nam còn cao. Ông cho rằng, nếu quy định về ghế trẻ em trên ô tô quá cứng nhắc có thể khiến nhiều gia đình chuyển sang chở trẻ em bằng xe máy, thay vì đi ô tô hoặc taxi. Như vậy thì rủi ro tai nạn cho trẻ lại cao hơn. Dẫn chứng cho ý kiến của mình, ông Đồng nói tình trạng trên từng diễn ra tại Indonesia hoặc Philippines, khi có quy định bắt buộc trang bị ghế trẻ em thì tỷ lệ phụ huynh chở trẻ em đi học bằng xe máy tăng 15 - 30%. Ông Đồng phân tích thêm, theo Quy chuẩn 123/2024 của Bộ GTVT (cũ), ghế trẻ em có từ 4 - 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì phải có ít nhất 4 - 5 cái ghế kích cỡ khác nhau, "điều này là hoàn toàn bất khả thi". Hoặc trang bị một ghế thì không thể đáp ứng khi hành khách có từ 2 trẻ em trở lên. Chưa kể, taxi phục vụ khách du lịch và thường kết hợp với các hình thức vận tải khác như máy bay, nếu yêu cầu cha mẹ mang theo ghế trẻ em thì sẽ phải mang lên máy bay và phải mang theo ghế trong suốt chuyến du lịch. Hoặc một số gia đình khó khăn, không có ô tô cá nhân, phải gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh hoặc đi đường trời mưa rét. Số lượng taxi có trang bị ghế trẻ em thường ít nên gọi khó hơn, thời gian và quãng đường di chuyển không có khách cao hơn nên giá cước cũng cao hơn… Từ thực tế đã nêu, vị đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều quốc gia, đó là loại trừ nghĩa vụ bắt buộc trang bị ghế trẻ em đối với xe taxi hoặc xe công nghệ. Phan Tuyến

Ban đầu chưa quen nhưng từ từ cũng quen

Bên cạnh nhiều ý kiến phản đối, ở góc nhìn tích cực, không ít phụ huynh sử dụng ô tô lại tỏ ra đồng tình khi cho rằng, việc nâng mức tiêu chuẩn an toàn cho trẻ khi đi ô tô là cần thiết. Bởi thực tế nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu quả của ghế trẻ em hoặc các thiết bị an toàn dành riêng cho trẻ em trong việc hạn chế nguy hiểm từ tai nạn giao thông.

Chị S.N (ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Con mình từ 2 tháng tuổi đã cho đi chơi xa rồi, lên xe là cho vô ghế trẻ em thắt dây lại là nó ngủ ngon, đi đường dài thoải mái. Nên mình thấy ghế trẻ em lại hỗ trợ mình rất nhiều trong những chuyến đi, dù luật có bắt buộc hay không thì mình vẫn xài vì sự thoải mái của mình và sự an toàn của con. Mà mình thấy em bé ngồi trong ghế trẻ em thì bé sẽ thoải mái hơn ngồi trong lòng người lớn".

Tuy nhiên, số đông cũng thừa nhận nhận định phía cơ quan quản lý nên có lộ trình phù hợp, đồng thời cân nhắc ban hành chính sách hỗ trợ, chẳng hạn ưu đãi thuế cho sản phẩm đạt chuẩn, quy định rõ tiêu chí kiểm định ghế, hay thậm chí bổ sung dịch vụ cho thuê đối với gia đình không có nhu cầu dài hạn.

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm được thì cũng bắt buộc lắp ghế trẻ em được! Bạn đọc N.T.N cho rằng, quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em (ghế và các thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em) sắp áp dụng khá giống với quy định bắt buộc người đi mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. "Trước đây, khi Chính phủ vừa ban hành chính sách bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy lưu thông trên đường, rất nhiều người cũng kịch liệt phản đối. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng duy định này đã đi vào đời sống và phát huy hiệu quả cao. Tôi nghĩ việc bắt buộc trang bị ghế trẻ em trên ô tô cũng vậy. Khi mọi người đã quen thì đâu sẽ lại vào đó".



