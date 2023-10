Ưu, nhược MG5 MT: Giá cạnh tranh có đủ hấp dẫn khách mua xe chạy dịch vụ?

Kể từ sau khi chuyển đổi đơn vị nhập khẩu, phân phối chính hãng xe MG tại Việt Nam, thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Anh quốc nhưng đang thuộc sở hữu của một tập đoàn ô tô Trung Quốc mang đến không ít bất ngờ cho khách hàng Việt. Không chỉ bổ sung vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam dòng Crossover 5 chỗ - MG MR5 nhập từ Trung Quốc nhưng có giá khá cao. SAIC Motor Việt Nam (SMV) - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe MG tại Việt Nam còn trình làng bản giá rẻ của dòng sedan MG5 nhằm hướng đến nhóm khách khách hàng mua xe chạy dịch vụ, taxi.



MG5 MT nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, thực chất là "anh em song sinh" với mẫu Roewe i5 tại Trung Quốc Bá Hùng

Cái tên MG5 đã khá quen thuộc tại thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây, vì vậy khi nghe thông tin mẫu xe này được nhà phân phối bổ sung bản số sàn chắc chắn nhiều người sẽ hình dung về phiên bản này về cơ bản sẽ giống MG5 từng phân phối trên thị trường nhưng ít trang bị hơn. Tuy nhiên, thực tế khi cái tên New MG5 được xướng lên trong lễ ra mắt và mẫu xe này lăn bánh ra sân khấu, không ít người đã bất ngờ về mẫu xe này.

Kích thước, thiết kế

Bản số sàn MG5 MT mà SMV gọi là New MG5 không sở hữu thiết kế giống mẫu MG5 nhập khẩu từ Thái Lan, từng được phân phối tại Việt Nam. MG5 MT nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, thực chất là "anh em song sinh" với mẫu Roewe i5 (Roewe là thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn SAIC Motor. Roewe i5 từng được SAIC sản xuất, phân phối tại Trung Quốc từ năm 2017. MG5 MT vừa gia nhập thị trường Việt Nam có thiết kế y hệt Roewe i5, vì vậy kiểu dáng không được thời trang, hiện đại và thể thao như bản MG5 nhập khẩu từ Thái Lan.

Kiểu dáng MG5 MT không được thời trang, hiện đại và thể thao như bản MG5 nhập khẩu từ Thái Lan Bá Hùng

Được SMV định vị ở phân khúc sedan hạng B và hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, taxi… Vì vậy, nếu so với các đối thủ thuộc phân khúc này, MG5 MT có kích thước lớn. Cụ thể các số đo dài, rộng, cao của mẫu xe này ở mức 4.601 x 1.818 x 1.489 (mm), chiều dài cơ sở 2.680 mm, khoảng sáng gầm 150mm. Chính điều này giúp MG5 MT sở hữu khoang nội thất rộng rãi hơn so với các đối thủ như Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios, Nissan Almera… Về trang bị ngoại thất, MG5 MT chỉ có đèn halogen dạng bóng chiếu và đèn LED định vị ban ngày, tính năng bật đèn tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện, mâm thép 15 inch… tương tự bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng B. Tuy nhiên, những chi tiết này trên MG5 MT thiết kế không thực sự thời trang, bắt mắt.

Kích thước lớn giúp MG5 MT sở hữu khoang nội thất rộng rãi hơn so với các đối thủ như Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios Bá Hùng

Nội thất, trang bị tiện nghi

Như đã đề cập, với kích thước lớn, MG5 MT sở hữu không gian nội thất rộng thoáng hơn so với các mẫu sedan hạng B hiện tại ở Việt Nam. Hàng ghế sau của MG5 MT có độ ngả lưng, khoảng để chân khá thoải mái. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị vô-lăng bọc da tích hợp các nút chức năng và đàm thoại rảnh tay; màn hình giải trí 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto… Đây được xem là những điểm nhỉnh hơn của MG5 MT so với bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng B và có thể giúp mẫu ghi điểm trong mắt khách hàng chọn mua xe chạy dịch vụ.

Không gian nội thất MG5 MT

Tuy nhiên, với tiêu chuẩn của một mẫu xe giá rẻ, xuất xứ Trung Quốc... khoang nội thất MG5 MT chủ yếu sử dụng nhựa cứng để ốp, trang trí. Các ghế ngồi cũng chỉ bọc vải, đây là chi tiết các khách hàng mua mẫu xe này kinh doanh dịch vụ, taxi cần nâng cấp, bọc lại da để tăng độ bền cũng như dễ dàng vệ sinh. Bên cạnh đó, hàng ghế hành khách cũng không có cửa gió điều hòa như các mẫu xe khác cùng phân khúc. Đây thực sự là hạn chế của MG5 MT, bởi ngay cả bản số sàn tiêu chuẩn của mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 cũng đã có cửa gió ở hàng ghế thứ 2.

Động cơ

MG5 MT được Tập đoàn SAIC Motor trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 113 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 150Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. So với phần lớn các mẫu xe ở phân khúc sedan hạng B, động cơ trên MG5 MT cho công suất, lực kéo nhỉnh hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này vào khoảng 6,1 lít/100km.

MG5 MT được Tập đoàn SAIC Motor trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 113 mã lực Bá Hùng

An toàn

So với bản nhập khẩu từ Thái Lan vốn ngập tràn trang bị, tính năng; trang bị an toàn trên MG5 MT khá sơ sài. Cụ thể, mẫu xe này chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến lùi và 2 túi khí. Những trang bị này thậm chí không có hệ thống cân bằng điện tử và thua các trang bị an toàn trên các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A.

Giá bán

Kiểu dáng lạc hậu, trang tin an toàn sơ xài, lại được nhập khẩu từ Trung Quốc… Chính vì vậy, MG5 MT có giá bán chỉ 399 triệu đồng. Mức giá này khá hấp dẫn với một mẫu sedan kích thước cỡ C nhưng được định vị ở phân khúc B. Tuy nhiên, nếu so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B như Mitsubishi Attrage (380 triệu đồng), Kia Soluto (386 triệu đồng)… giá bán MG5 MT cũng không quá cạnh tranh.

Đại diện SMV công bố giá MG5 MT ở mức 399 triệu đồng Bá Hùng

Nhìn chung, với giá bán kích thước, thiết kế, công nghệ như đã nêu trên MG5 MT là mẫu xe phù hợp để chạy dịch vụ hay sử dụng làm xe taxi. Tuy nhiên, nguồn gốc xuất xứ sẽ khiến MG5 MT cần thời gian để khẳng định chất lượng, bởi với phần lớn người mua xe chạy dịch vụ, bên cạnh tính kinh tế, trang bị hay không gian nội thất… độ bền bỉ, ít hỏng và dịch vụ sau bán hàng cũng như linh kiện, phụ tùng cũng là yếu tố quan trọng được cân nhắc.

Ưu điểm MG5 MT Nhược điểm MG5 MT +Không gian nội thất rộng rãi, thông thoáng -Kiểu dáng thiết kế cục kịch +Hệ thống màn hình thông tin giải trí đáp đa dạng giao thức kết nối -Không có cửa gió cho hàng ghế hành khách phía sau +Giá bán hấp dẫn, cạnh tranh -Thiếu trang bị an toàn

-Xuất xứ Trung Quốc, cần thời gian kiểm chứng độ bền