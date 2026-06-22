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Xe Thị trường

Ô tô hybrid hút khách, xe nào bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm?

Bá Hùng
Bá Hùng

Nhu cầu mua sắm sử dụng ô tô hybrid của người Việt gia tăng tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng xe này tăng trưởng gần 50% sau 5 tháng đầu năm 2026, trong đó các mẫu mã xe hybrid gầm cao của Toyota, Honda đang được khách hàng ưa chuộng nhất.

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, dòng ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng xe hybrid tiêu thụ tại Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2026 tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, với thêm 1.670 xe đến tay khách hàng trong tháng 5.2026, phân khúc ô tô hybrid nói chung tại Việt Nam vừa khép lại 5 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 8.518 xe, tăng 47,2% tương đương 4.013 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp ô tô hybrid chiếm gần 5,5% thị phần ô tô mới của các thành viên VAMA đã bán ra thị trường suốt 5 tháng đã qua của năm 2026.

Đáng chú ý, kết quả này cho thấy ô tô hybrid đang tăng trưởng nhanh bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động. Bên cạnh đó cũng phản ánh rõ thực tế người Việt ngày càng ưa chuộng các dòng ô tô hybrid. Theo các chuyên gia trong ngành cũng như một số đơn vị kinh doanh ô tô, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đầu tiên, phải kể đến tác động từ sự thay đổi chính sách thuế đối với dòng xe hybrid. Cụ thể, việc Chính phủ triển khai chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid từ năm 2026 góp phần giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thông (HEV) giảm mạnh, qua đó tạo sức hút với người tiêu dùng. Sau khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, giá bán một số mẫu xe hybrid của những thương hiệu như Toyota, Honda… đã được điều chỉnh giảm giá niêm yết.

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Nhân viên bán hàng của một đại lý Toyota tại TP.HCM chia sẻ: "Chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid chính thức có hiệu lực kết hợp chương trình ưu đãi từ phía nhà sản xuất, đại lý đã kéo mặt bằng giá bán của một số phiên bản xe hybrid như Toyota Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV… giảm hàng chục triệu đồng. Điều này giúp các dòng xe này nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía khách hàng mua ô tô mới".

Ngoài ra, diễn biến giá xăng dầu liên tục biến động từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng mở ra cơ hội đối với bản thân dòng xe hybrid tại Việt Nam. Không ít người tiêu dùng ô tô đề cao tính kinh tế, tiết kiệm, vận hành êm ái nhưng không làm thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng ô tô đã chuyển sang chọn mua ô tô hybrid thay vì ô tô điện.

Ô tô hybrid hút khách, xe nào bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm? - Ảnh 1.

Giá bán nhiều mẫu ô tô hybrid giảm mạnh là yếu tố giúp dòng xe này tạo sức hút

Ảnh: B.H

Việc sử dụng kết hợp giữa động cơ xăng với mô-tơ điện và hệ thống pin giúp mức tiêu thụ nhiên liệu của một số phiên bản hybrid thấp hơn gần một nửa so với các phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong cùng kiểu loại xe. Đây là lý do giúp phiên bản hybrid của một số dòng xe như Honda CR-V, Toyota Corolla Cross… có doanh số bán cao hơn so với các phiên bản chỉ dùng động cơ xăng.

Trước nhu cầu cầu của khách hàng với xe hybrid gia tăng, các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng lần lượt tung các phiên bản hybrid mới ra thị trường. Không chỉ các hãng xe Nhật Bản như Honda, Toyota hay Suzuki… một số thương hiệu xe Hàn Quốc, Trung Quốc như Hyundai, KIA, Omoda, Geely… cũng bổ sung thêm phiên bản của một số dòng xe, góp phần mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Đây cũng được xem là động lực thúc đẩy doanh số xe hybrid tăng trưởng.

Ô tô hybrid hút khách, xe nào bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm? - Ảnh 2.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 2.216 xe

Ảnh: B.H

Trong bối cảnh thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam ngày càng đa dạng, một số dòng xe hybrid của Toyota, Honda, Suzuki… vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ cũng như vị thế hàng đầu trên thị trường. Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, sau 5 tháng đã qua của năm 2026 danh sách 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam hầu hết là các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản.

Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 2.216 xe. Toyota Innova Cross HEV xếp thứ hai với 1.627 xe. Vị trí thứ ba thuộc về Honda CR-V e:HEV RS với 1.531 xe. Trong khi đó hai vị trí còn lại trong top 5 mẫu ô tô ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2026 thuộc về Suzuki XL7 Hybrid (916 xe) và Toyota Yaris Cross HEV (883 xe).

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