Tiêu thụ ô tô hybrid giảm, người Việt vẫn đề cao yếu tố 'ăn chắc, mặc bền'

Bất chấp nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá bán… của các nhà sản xuất, phân phối doanh số ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam vẫn tiếp tục sụt giảm. Dù vậy, xu hướng lựa chọn mua xe hybrid của người Việt vẫn không thay đổi khi phần lớn vẫn đề cao yếu tố "ăn chắc, mặc bền", chọn các mẫu mã xe Toyota.

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Doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục sụt giảm

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 5.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 29.935 xe ô tô các loại, giảm hơn 2.000 xe tương đương mức sụt giảm khoảng 6% so với tháng 4.2026. Đây là tháng thứ hai liên tiếp sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm dù cho các nhà sản xuất, phân phối vẫn nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi để giảm giá ô tô.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2026 863 Tháng 2.2026 1119 Tháng 3.2026 3143 Tháng 4.2026 1723 Tháng 5.2026 1670

Đáng chú ý, cùng với sự "lao dốc" của toàn thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ dòng ô tô hybrid cũng giảm nhẹ. Theo VAMA tổng lượng xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 1.670 xe, giảm 53 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, lượng tiêu thụ ô tô hybrid sụt giảm. Có thể thấy, bất chấp các nhà sản xuất, phân phối không ngừng nỗ lực áp dụng ưu đãi, giảm giá bán, thậm chí bổ sung thêm phiên bản mới cho một số dòng xe, lượng tiêu thụ ô tô hybrid nói chung tại Việt Nam vẫn ở mức cầm chừng và chưa có sự bứt phá.

Dù vậy, doanh số phân khúc này vẫn đạt mức trên 1.600 xe. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam tăng 700 xe, tương đương khoảng 42%. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt vẫn gia tăng nhưng chưa thể có sự bứt phá như ô tô điện. Thực tế này một phần xuất phát từ việc mặt bằng giá bán ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn khá cao dù đã được hưởng ưu đãi từ chính sách. Bên cạnh đó, thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn chưa thực sự đa dạng như các quốc gia trong khu vực.

Nhu cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt vẫn gia tăng nhưng chưa có sự bứt phá như ô tô điện Ảnh: Bá Hùng

Đơn cử như ở Indonesia, các mẫu mã vốn hút khách như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, Toyota Raize… đều đã có phiên bản hybrid nhưng tại Việt Nam hiện chỉ bán bản động cơ đốt trong.

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"Ăn chắc mặc bền" gần 60% người Việt mua ô tô hybrid chọn xe Toyota

Hiện tại, ngoài một số thương hiệu xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Suzuki… thị trường ô tô hybrid, Plug-in hybrid tại Việt Nam còn có một số mẫu mã đến từ các hãng xe Hàn Quốc, Trung Quốc. Jaecoo J7 ngoài bản máy xăng cũng đã có bản Jaecoo J7 PHEV, Omoda C5 2026 cũng đã có phiên bản hybrid. Trong khi đó, KIA Sportage vừa ra mắt mới đây cũng được THACO AUTO bổ sung thêm bản hybrid…

Phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn chọn các mẫu mẽ xe Nhật Bản, trong đó xe hybrid của Toyota chiếm ưu thế Ảnh: Bá Hùng

Dù vậy, phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn chọn các mẫu mẽ xe Nhật Bản, trong đó xe hybrid của Toyota chiếm ưu thế. Theo số liệu từ VAMA, trong tổng số 1.670 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 5 vừa qua, có tới gần 1.000 xe hybrid của Toyota. Trong khi Honda chỉ chiếm 597 xe và Suzuki chiếm 74 xe. Số liệu xe hybrid của KIA, Hyundai bán ra thị trường không được cập nhật chi tiết.

Xét theo từng mẫu mã, Toyota cũng đang cho thấy sự áp đảo với Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng 5.2026. Phiên bản hybrid của mẫu crossover 5 chỗ này đạt doanh số bán 577 xe, tăng 117 xe so với tháng trước đó. Không chỉ Corolla Cross Hybrid, Toyota còn có 2 mẫu xe khác góp mặt trong top 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026, gồm Toyota Yaris Cross HEV (216 xe), Toyota Innova Cross HEV (155 xe).

Doanh số các phiên bản mẫu mã ô tô hybrid tại Việt Nam Nguồn: VAMA

Trong khi đó, mẫu Honda CR-V e:HEV RS chỉ xếp sau Toyota Corolla Cross HEV, khi bán được 426 xe trong tháng 5.2026, giảm 14 xe so với tháng trước đó. Honda HR-V e:HEV RS đạt 127 xe, tăng 35 xe. Như vậy, có thể thấy, phần lớn các mẫu xe hybrid được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 5.2026 là các mẫu ô tô gầm cao.

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 8.518 xe, tăng 4.013 xe so với cùng kỳ năm ngoái.