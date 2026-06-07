THACO trình làng KIA Sportage hybrid 2026 với 3 phiên bản

Sau 4 năm hiện diện tại Việt Nam, KIA Sportage chính thức có bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi, từ thiết kế ngoại và nội thất cho đến trang bị tiện nghi. Đáng chú ý, Sportage 2026 giờ đây chỉ còn phân phối 3 phiên bản dùng động cơ hybrid (xăng lai điện), gồm: Premium, Signature và Signature AWD.

Lần đầu tiên THACO phân phối KIA Sportage phiên bản hybrid sau hơn 4 năm gia nhập thị trường Việt Nam

ẢNH: CHÍ TÂM

Có thể nói, KIA Sportage hybrid là bước ngoặc mới của THACO AUTO khi lần đầu tiên phân phối các phiên bản xăng lai điện trên một mẫu xe - điều chưa từng có tiền lệ. Điều này không chỉ giúp mở rộng dải sản phẩm mà còn bổ sung thêm mẫu mã mới cho nhóm xe hybrid của KIA tại Việt Nam.

Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, KIA Sportage 2026 không thay đổi quá nhiều về tổng thể thiết kế nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Quan trọng hơn, cả ba phiên bản không khác biệt quá nhiều về trang bị, tiện nghi khi cùng sử dụng hệ thống đèn pha LED trước với dải đèn LED định vị ban ngày theo ngôn ngữ thiết kế Star Map; cảm biến đèn tự động; đèn pha/cos tự động...

KIA Sportage 2026 thay đổi thế nào so với bản tiền nhiệm?

Bản tiêu chuẩn Premium không được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, baga mui và đèn chào mừng trước sau. Tuy nhiên, bù lại bản này vẫn có mâm 18 inch cùng kiểu dáng với hai phiên bản Signature.

Không gian nội thất xe tinh chỉnh nhẹ ở thiết kế với cụm màn hình đôi, đồng kích thước 12,3 inch vuông vức hơn với giao diện phần mềm mới. Ngoài ra, các trang bị tiện nghi khác như hệ thống sưởi, làm mát ghế; hàng ghế trước chỉnh điện; loa cao cấp Harman Kardon; điều hòa tự động 2 vùng; sạc không dây; cần số dạng núm xoay... đều có trên 3 phiên bản Sportage 2026.

Nội thất KIA Sportage 2026 thay đổi không có nhiều so với bản tiền nhiệm, vô-lăng mới dạng 2 chấu ẢNH: CHÍ TÂM

Vận hành có lẽ là khía cạnh có nhiều điểm để nói nhất đối với KIA Sportage hybrid 2026. Mẫu xe này dùng hệ động lực kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6 lít và mô-tơ điện, cho công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 6 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối với bản Signature AWD.

Trong khi đó, hai phiên bản Premium và Signature vẫn có cấu hình động cơ, hộp số tương tự nhưng chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Đây là yếu tố khác biệt quan trọng để khách hàng lựa chọn xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.

KIA Sportage hybrid 2026 dùng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, có công suất 231 mã lực ẢNH: CHÍ TÂM

Như vậy, các phiên bản máy dầu, máy xăng thuần túy giờ đây đã không còn hiện diện trên KIA Sportage 2026 - có thể sẽ là điều tiếc nuối đối với nhóm khách hàng thích dùng xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường dần chuyển dịch sang điện hóa, xe máy dầu không còn là lựa chọn tối ưu thì hệ động lực hybrid lên ngôi là điều tất yếu.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, đây được xem là bước đi "chậm mà chắc" của THACO AUTO trong bối cảnh thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang dần khởi sắc. Hiện tại, THACO AUTO chưa công bố giá bán cụ thể các phiên bản KIA Sportage hybrid 2026.

Những năm gần đây, giá bán không còn là lợi thế lớn của KIA trước các đối thủ mới và cũ trên thị trường. Vì vậy, nhiều khách hàng kỳ vọng các mẫu xe mới của hãng sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn để tăng lực cạnh tranh, nhất là với nhóm xe đến từ Trung Quốc.