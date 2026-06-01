KIA 'nhá hàng' xe SUV hybrid mới, sắp có mặt tại Việt Nam

KIA Việt Nam vừa đăng tải một số hình ảnh, hé lộ về mẫu xe SUV hybrid mới, dự kiến giới thiệu vào ngày 6.6 tới đây. Dù những thông tin ban đầu khá ít ỏi, chỉ xoay quanh dải đèn LED định vị trước/sau và hệ động lực hybrid nhưng với giới mộ điệu, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán được đây là mẫu KIA Sportage facelift - bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này.

Nhiều người đồn đoán rằng mẫu SUV sắp được KIA Việt Nam hé lộ là Sportage ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm 4 năm trước (tháng 6.2022), Sportage gia nhập thị trường Việt Nam và từng gây chú ý với ngoại hình góc cạnh, lột xác hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V... trong phân khúc SUV/crossover cỡ C.

Trên thực tế, KIA Sportage facelift đã được giới thiệu toàn cầu vào tháng 11.2024 với nhiều nâng cấp, thay đổi từ thiết kế, công nghệ và trang bị.

So với phiên bản hiện hành, Sportage 2026 thay đổi ở phần đầu xe với đèn LED định vị được thiết kế lại theo dạng dọc thay cho kiểu boomerang trước đây, tạo cảm giác vuông vức, mang nhiều nét tương đồng với "đàn anh" KIA Sorento facelift hay EV9.

Ở phía sau, mẫu xe này thay đổi họa tiết đèn hậu cùng thiết kế cản sau mới. Bộ mâm hợp kim cũng được làm lại với nhiều kích thước khác nhau, từ 17 - 19 inch ở một số thị trường.

Không gian nội thất của xe không thay đổi quá nhiều về bố cục nhưng tinh giản hơn với màn hình đôi dạng thẳng, vô-lăng 2 chấu, núm xoay chuyển số có viền LED đổi màu theo màu đèn nội thất...

Không gian nội thất có một vài điểm thay đổi trên KIA Sportage 2026 ẢNH: KIA GLOBAL

Điểm đáng chú ý nhất trong lần "nhá hàng" này nằm ở hệ động lực hybrid. KIA Việt Nam hé lộ đây sẽ là mẫu SUV hybrid cao cấp mới của hãng tại thị trường trong nước.

Hiện tại, dải sản phẩm hybrid của KIA tại Việt Nam đã có Sorento Hybrid và Carnival Hybrid. Việc bổ sung Sportage Hybrid cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng danh mục xe xăng lai điện tại Việt Nam.

Tại thị trường quốc tế, Sportage có cả phiên bản HEV (Hybrid) và PHEV (Plug-in Hybrid). Tuy nhiên, nhiều khả năng KIA Việt Nam chỉ phân phối bản hybrid thông thường bên cạnh các phiên bản dùng động cơ đốt trong, tương tự cách hãng đang áp dụng với Sorento và Carnival.

KIA Sportage Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và có thể được trang bị thêm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Phiên bản này được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các bản dùng động cơ xăng truyền thống.

Đây sẽ là lần nâng cấp đáng chú ý của mẫu SUV Hàn Quốc sau 4 năm xuất hiện tại thị trường Việt Nam.