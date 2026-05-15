Ô tô hybrid Nhật Bản chiếm ưu thế dù sức mua giảm, Corolla Cross HEV dẫn đầu

Sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, lượng tiêu thụ ô tô hybrid bất ngờ sụt giảm mạnh trong tháng 4.2026 trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô chững lại. Người Việt vẫn chuộng các dòng xe hybrid thương hiệu Nhật Bản tuy nhiên cục diện cạnh tranh đã có nhiều xáo trộn, Toyota Corolla Cross HEV vượt Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Innova Cross HEV để chiếm vị trí dẫn đầu.

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 4.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.937 xe ô tô các loại, giảm 6.767 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 3.2026. Trong đó, ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) chiếm 1.723 xe, giảm 1.420 xe tương đương 45,2% so với tháng 3.2026. Kết quả này chưa bao gồm doanh số của một số mẫu xe hybrid của Hyundai, KIA khi hai thương hiệu này không công bố kết quả chi tiết.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2026 863 Tháng 2.2026 1119 Tháng 3.2026 3143 Tháng 4.2026 1723

Tuy nhiên, bước sụt giảm trong tháng 4.2026 đã chấm dứt nhịp tăng trưởng vốn đã kéo dài liên tiếp hai tháng trước đó của dòng xe hybrid. Dù vậy, việc doanh số ô tô hybrid sụt giảm trong tháng 4 cũng không quá khó hiểu khi sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ hãm phanh. Bên cạnh đó, một số mẫu mã cũng không đáp ứng đủ nguồn cung cho thị trường. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh đến từ những thương hiệu ô tô Trung Quốc khi lần lượt tung ra thị trường các mẫu mã mới cũng khiến miếng bánh thị phần ô tô hybrid bị chia nhỏ.

Dù vậy, nếu so với tháng 4 năm ngoái, doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn tăng 750 xe tương đương 43,5% cho thấy nhu cầu mua sắm xe hybrid của người Việt ngày càng cao.

Ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản chiếm ưu thế, Toyota Corolla Cross HEV bán chạy nhất

Hiện tại, ngoài một số thương hiệu xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Suzuki hay một số thương hiệu ô tô hạng sang như Lexus, Volvo… thị trường ô tô hybrid, Plug-in hybrid tại Việt Nam còn có một số mẫu mã đến từ các hãng xe Trung Quốc. Dù vậy, phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn chọn các mẫu mã xe Nhật Bản.

Trong bối cảnh các thương hiệu xe Hàn Quốc như KIA, Hyundai không công bố chi tiết doanh số bán các phiên bản hybrid, tổng lượng xe hybrid bán ra trong tháng 4 vừa qua hầu hết đều là các mẫu mã của những thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki. Trong đó, có tới 1.069 xe Toyota, chiếm 62,1% thị phần ô tô hybrid. Honda bán ra 591 xe hybrid trong tháng 4.2026, giảm 136 xe so với tháng 3.2026. Suzuki chủ yếu là doanh số của mẫu XL7 hybrid bán ra 63 xe, giảm 133 xe so với tháng trước đó.

Xét theo từng phiên bản, mẫu mã Toyota Corolla Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 4.2026 với doanh số đạt 460 xe. So với tháng trước đó, phiên bản hybrid của mẫu crossover này giảm 292 xe, dù vậy kết quả này vẫn giúp Toyota Corolla Cross HEV vượt qua Honda CR-V e:HEV RS (440 xe) và Toyota Innova Cross HEV (353 xe) để chiếm vị trí dẫn đầu.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Camry HEV và Toyota Yaris Cross HEV khi đều bán ra hơn 100 xe trong tháng 4.2026. Trong khi các mẫu mã còn lại như Honda HR-V e:HEV RS, Suzuki XL7 Hybrid, Honda Civic e:HEV RS, Toyota Alphard HEV… chỉ bán được vài chục xe.

Doanh số bán một số mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 6.848 xe, tăng 3.313 xe, tương đương 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái.