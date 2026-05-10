Loạt xe hybrid Lexus giảm giá, cao nhất gần 400 triệu đồng

Theo biểu giá mới được Lexus Việt Nam cập nhật, từ ngày 8.5 vừa qua, mẫu MPV hạng sang Lexus LM 500h bản 6 chỗ được điều chỉnh giảm 320 triệu đồng, đưa giá bán từ 7,53 tỉ đồng xuống còn 7,21 tỉ đồng. Đây là mẫu xe mới nhất được hãng xe Nhật bổ sung vào danh sách hybrid giảm giá tại Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 2.3.2026, Lexus đã triển khai đợt điều chỉnh giá đầu tiên cho loạt xe hybrid gồm LS 500h, RX 350h và NX 350h. Trong nhóm này, Lexus LS 500h là dòng xe có mức giảm sâu nhất. Cụ thể, Lexus LS 500h bản L-aniline giảm 360 triệu đồng, từ 8,39 tỉ đồng xuống còn 8,03 tỉ đồng. Phiên bản LS 500h Semi-aniline cũng giảm tương tự, từ 8,28 tỉ đồng xuống còn 7,92 tỉ đồng.

Giá bán mới của một số mẫu xe Lexus hybrid tại Việt Nam ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Ở nhóm SUV hybrid, Lexus RX 350h Luxury CE được điều chỉnh giảm 190 triệu đồng, giá mới còn 4,14 tỉ đồng thay vì 4,33 tỉ đồng trước đây. Phiên bản RX 350h Premium CE giảm 150 triệu đồng, xuống còn 3,35 tỉ đồng. Trong khi đó, Lexus NX 350h cũng giảm 150 triệu đồng, còn 3,27 tỉ đồng.

Như vậy, sau hai đợt điều chỉnh giá liên tiếp chỉ trong khoảng hơn 2 tháng, Lexus hiện là một trong những hãng xe sang có động thái giảm giá mạnh tay nhất với các dòng xe hybrid tại Việt Nam. Đáng chú ý, việc giảm giá lần này không đến từ các chương trình ưu đãi ngắn hạn tại đại lý mà là điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết chính hãng. Điều này giúp mặt bằng giá xe hybrid Lexus tại Việt Nam giảm đáng kể so với trước.

Sau điều chỉnh, Lexus LS 500h Semi-aniline hiện có giá bán thấp hơn mẫu Mercedes-Maybach S 450 đang được phân phối tại Việt Nam. Đây được xem là diễn biến khá đáng chú ý ở nhóm sedan hạng sang cỡ lớn, vốn lâu nay do các thương hiệu Đức chiếm ưu thế.

Mẫu MPV hạng sang Lexus LM 500h là cái tên mới nhất được Lexus Việt Nam điều chỉnh giảm giá niêm yết ẢNH: PHƯƠNG ANH

Theo giới kinh doanh ô tô, làn sóng giảm giá xe hybrid thời gian gần đây phần lớn đến từ thay đổi về chính sách thuế. Từ đầu năm 2026, xe hybrid tự sạc (HEV) tại Việt Nam được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống cùng dung tích. Cụ thể, mức thuế với xe hybrid (nếu đáp ứng các điều kiện đi kèm) được tính bằng 70% so với xe sử dụng động cơ xăng hoặc diesel cùng chủng loại. Nhờ đó, các hãng xe có thêm dư địa để điều chỉnh giá bán, đặc biệt ở phân khúc xe sang vốn chịu mức thuế khá cao.

Trong vài năm gần đây, hybrid cũng trở thành hướng đi quan trọng của Lexus tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Hầu hết các dòng xe chủ lực của hãng hiện đều đã có phiên bản hybrid, từ sedan, SUV cho đến MPV hạng sang. So với xe thuần điện, xe hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp phù hợp hơn với nhiều khách hàng Việt Nam nhờ không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, đồng thời vẫn cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong quá trình sử dụng.

Ngoài việc điều chỉnh giá bán, Lexus Việt Nam cũng triển khai chương trình bảo hành chính hãng lên tới 10 năm, không giới hạn số km cho xe và pin hybrid áp dụng với các xe bán mới từ ngày 8.5.2026.

Lexus đang là một trong những thương hiệu xe sang hút khách nhất tại Việt Nam ẢNH: LEXUS

Trong bối cảnh phân khúc ô tô hạng sang tại Việt Nam cạnh tranh ngày càng mạnh, việc các hãng xe liên tục tung ưu đãi hoặc điều chỉnh giá bán được xem là nỗ lực nhằm kích cầu thị trường. Không chỉ Lexus, nhiều thương hiệu xe sang khác cũng đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho xe hybrid và xe điện trong năm nay.

Trong phân khúc xe sang tại Việt Nam, Lexus là một trong những thương hiệu hút khách nhất thị trường, đồng thời cũng là thương hiệu ổn định nhất. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025, thương hiệu Nhật Bản bán ra tổng cộng 2.252 xe, không thua kém nhiều so với doanh số của đối thủ Đức Mercedes-Benz (đạt 2.339 xe, theo số liệu xe mới và xe đã qua sử dụng đăng ký lại do PV Thanh Niên thu thập được).