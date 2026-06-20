Trường hợp nào không cần dùng ghế trẻ em trên ô tô từ ngày 1.7?

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024), việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô ban đầu dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026. Tuy nhiên, Quốc hội sau đó đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 (luật số 118) sửa đổi, bổ sung một số điều của luật TTATGTĐB 2024, trong đó lùi thời điểm áp dụng quy định này đến ngày 1.7.2026.

Quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em sẽ có hiệu lực từ 1.7.2026 ẢNH: BÁ HÙNG

Việc kéo dài thêm 6 tháng được xem là khoảng thời gian cần thiết để người dân tìm hiểu, lựa chọn và trang bị các thiết bị an toàn phù hợp trước khi quy định chính thức được thực thi.

Theo khoản 3, điều 10, luật TTATGTĐB 2024 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe và phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Trường hợp vi phạm quy định này sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng theo điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn cho rằng trong mọi trường hợp chở trẻ em trên ô tô đều bắt buộc phải có ghế trẻ em. Thực tế, pháp luật vẫn quy định một số trường hợp ngoại lệ không bắt buộc áp dụng quy định này.

Xe kinh doanh vận tải hành khách

Theo khoản 3, điều 7, luật số 118 (bổ sung cho khoản 3, điều 10, luật TTATGTĐB 2024), quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em không áp dụng đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Xe kinh doanh vận tải hành khách không bắt buộc dùng ghế trẻ em ẢNH: CHÍ TÂM

Điều này cũng đồng nghĩa các loại xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch hay xe khách không thuộc diện bắt buộc phải trang bị ghế trẻ em theo quy định kể từ ngày 1.7.

Xe chỉ có một hàng ghế

Khoản 3, điều 10, luật TTATGTĐB 2024 có quy định trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế.

Như vậy, với một số loại xe chỉ có một hàng ghế, trẻ em vẫn được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện vẫn phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Trẻ em không thuộc diện bắt buộc

Nhiều người thường hiểu nhầm rằng chỉ cần trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m là phải sử dụng ghế trẻ em. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, trẻ chỉ thuộc diện bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn khi đồng thời dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m.

Trẻ em có chiều cao hơn 1,35 m nhưng dưới 10 tuổi không bắt buộc sử dụng ghế trẻ em ẢNH: BÁ HÙNG

Điều này có nghĩa nếu trẻ đáp ứng một trong hai điều kiện nêu trên thì không thuộc nhóm bắt buộc phải sử dụng ghế trẻ em. Chẳng hạn, trẻ 8 tuổi nhưng cao 1,4 m hoặc trẻ 11 tuổi nhưng cao 1,3 m đều không thuộc diện bắt buộc theo quy định.

Dù thuộc diện bắt buộc hay không, các chuyên gia vẫn khuyến cáo phụ huynh nên sử dụng ghế trẻ em phù hợp với độ tuổi và thể trạng của trẻ khi di chuyển bằng ô tô. Đây được xem là giải pháp giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương cho trẻ nhỏ nếu xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông.