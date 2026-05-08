Từ 1.7, không phải ghế trẻ em nào cũng được phép sử dụng

Theo lộ trình mới nhất, thay vì áp dụng từ đầu năm, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Cụ thể, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi cùng hàng ghế với người lái phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đáng chú ý, quy định này chỉ áp dụng đối với xe ô tô cá nhân, trong khi các loại xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách chưa bắt buộc trang bị ghế trẻ em.

Quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em sẽ có hiệu lực từ 1.7.2026 ẢNH: B.H

Sự thay đổi về thời điểm áp dụng giúp các gia đình có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng cũng đặt ra bài toán về việc lựa chọn sản phẩm đúng chuẩn. Hiện nay, nhiều phụ huynh vẫn giữ tâm lý chủ quan khi chọn mua các loại ghế trẻ em giá rẻ, trôi nổi trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải loại ghế nào cũng đảm bảo khả năng bảo vệ trẻ khi xảy ra va chạm. Việc sử dụng ghế không đạt quy chuẩn có thể gây nguy hiểm khi xảy ra va chạm và khiến chủ xe bị phạt.

Để coi là hợp lệ, ghế trẻ em phải đáp ứng nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô). Về kết cấu, thiết bị phải đảm bảo tính nguyên khối, không thể tháo rời các bộ phận nếu không dùng dụng cụ chuyên dụng (mục 2.1.1.4) và tuyệt đối không có cạnh sắc nhọn gây nguy hiểm (mục 2.1.1.2). Hệ thống khóa đai an toàn phải có nút nhấn mở khóa màu đỏ, trong khi dây đai tiếp xúc với trẻ phải có chiều rộng tối thiểu 25 mm (mục 2.2).

Phải sử dụng loại ghế trẻ em đúng quy định theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT ẢNH: B.H

Theo quy chuẩn, hướng lắp ghế quay mặt về phía trước phải được đánh dấu bằng màu đỏ, trong khi hướng lắp quay mặt về phía sau phải là màu xanh nước biển. Ngoài ra, các nhãn cảnh báo rủi ro túi khí với kích thước tối thiểu 120 x 60 (mm) phải được gắn cố định tại vị trí dễ quan sát (mục 2.1.2.2.1). Đặc biệt, mọi sản phẩm lưu hành trên thị trường bắt buộc phải có dấu hợp quy và được công bố tại Sở Xây dựng (mục 3.1.2).

Việc sử dụng thiết bị không đúng quy chuẩn hoặc không sử dụng khi có trẻ nhỏ ngồi ghế trước sẽ bị xử lý nghiêm. Căn cứ theo điểm m, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét ngồi ghế trước hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Có thể thấy, việc bắt buộc sử dụng ghế trẻ em không chỉ là câu chuyện tuân thủ pháp luật để tránh mất tiền phạt mà là hành động để góp phần bảo vệ trẻ em khi có va chạm, tai nạn. Do đó, phụ huynh cần tìm hiểu các loại sản phẩm phù hợp, đúng quy chuẩn, có tem nhãn và nguồn gốc rõ ràng để trang bị trên ô tô.