Xe ô tô nào không phải lắp ghế trẻ em từ 1.7?

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 118 năm 2025) có hiệu lực từ ngày 1.7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Theo quy định, tất cả các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (như taxi, xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, xe công nghệ, xe buýt...) đều không bắt buộc phải lắp ghế trẻ em.

Ghế cho trẻ em như thế nào?

Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô, thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Từ ngày 1.7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m, xe ô tô gia đình, xe cá nhân phải lắp ghế trẻ em ẢNH: MINH HỌA bằng AI

Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em:

Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg

Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg

Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 - 18 kg

Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 - 25 kg

Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 - 36 kg

Mức phạt ra sao?

Mức phạt đối với người lái xe ô tô gia đình, xe cá nhân khi chở trẻ em nhưng không chấp hành quy định trên được nêu tại điểm m khoản 3 điều 6 Nghị định 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế); hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.