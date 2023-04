Cặp đôi Mỹ chọn Hội An chụp ảnh cưới vì 'con người, phong cảnh quá tuyệt'

Chú rể và cô dâu trong bộ ảnh là anh Joey McDonald và chị Erys Melendez (người Mỹ). Còn người lên ý tưởng để cặp đôi thực hiện bộ ảnh này là bà Huyền Chi (53 tuổi), dì của chú rể.



Cặp đôi chụp ảnh ở phố cổ Hội An trong trang phục áo dài

"Việt Nam là một nơi tuyệt đẹp"

Bà Chi cho hay quê bà ngoại anh Joey McDonald ở H.Điện Bàn (Quảng Nam). Cách đây không lâu, anh về Việt Nam thăm quê và cùng người bạn đời của mình tham quan, khám phá cảnh đẹp. Lúc đầu, họ không có ý định chụp ảnh cưới ở đây. Tuy nhiên, sau khi may áo dài, bà Chi đưa ra gợi ý chụp bộ ảnh ở Hội An và họ vui vẻ đồng ý.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Joey McDonald dùng từ "tuyệt vời" khi nhận xét về bộ ảnh. Với anh, Hội An không chỉ là thành phố cổ điển, một địa điểm du lịch đẹp mà còn là quê hương của bà ngoại anh. Chính vì điều đó, việc chụp ảnh cưới ở đây khiến anh và vợ cảm thấy ý nghĩa. "Những cánh đồng ở Quảng Nam rộng lớn. Tôi cho rằng việc cảm nhận khung cảnh ngoài đời còn tuyệt vời hơn so với nhìn qua những bức ảnh. Việt Nam là một nơi tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy may mắn khi có gia đình ở đây để có thể trải nghiệm cuộc sống và con người ở quê hương", chú rể bày tỏ.

Joey chia sẻ thêm việc chụp ảnh cưới trong trang phục truyền thống của Việt Nam là một trải nghiệm thú vị. Anh biết ơn người dì đã đưa ra ý tưởng và hỗ trợ cặp đôi có bộ ảnh hết sức ưng ý, bởi trước đây anh chưa từng mặc áo dài. "Ở Hội An có những ngôi nhà cổ được bảo tồn kỹ càng và đường phố có những chiếc đèn lồng rực rỡ, nhiều màu sắc. Tôi không thể tìm thấy điều này ở bất cứ nơi nào khác", anh chia sẻ.

Ảnh cưới thú vị ở làng rau Trà Quế

"Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa"

Joey McDonald ở Việt Nam 15 ngày và trong khoảng thời gian này đã được ăn nhiều món khác nhau. Đồ ăn khác hoàn toàn so với những món anh ăn thường ngày ở Mỹ nhưng lại có sự hấp dẫn đặc biệt và để lại hương vị khó quên với một người Mỹ gốc Việt, trong đó anh thích nhất là món thịt nướng.

Đặc biệt, Joey rất ấn tượng việc mọi người xung quanh rất thân thiện, ai nấy đều nhiệt tình giúp đỡ khi anh chụp hình và trong khoảng thời gian anh đến Việt Nam. "Thời tiết rất đẹp, không quá nóng và oi bức so với những gì mọi người trong gia đình nói trước khi tôi đặt chân về quê. Chúng tôi còn được khách du lịch và người dân địa phương chụp ảnh cùng. Điều này khiến tôi thực sự rất hài lòng", anh chia sẻ.

Joey nhận xét ảnh cưới chụp ở Việt Nam rất khác so với ở Mỹ từ thời tiết, cảnh quan thiên nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên anh và Erys Melendez đến Việt Nam. "Gia đình bà ngoại tôi sống ở Việt Nam. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được gặp họ và cuối cùng đã thực hiện được. Tôi sẽ trở lại đất nước xinh đẹp này một ngày không xa", chàng trai người Mỹ nói.

Cô dâu Erys Melendez cảm thấy đặc biệt và may mắn khi được kết hôn với một người có gia đình hạnh phúc ở Việt Nam. "Khi về thăm quê, gia đình khiến chúng tôi cảm thấy như đã sống với họ cả đời. Họ mang lại cảm giác yên bình, hạnh phúc khiến tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào trong suốt thời gian ở Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu từ phố đến làng quê, con người, văn hóa, ẩm thực Hội An với bạn bè ở Mỹ", chị bộc bạch.