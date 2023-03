Điều bất ngờ sau bộ ảnh cưới chụp ở TP.HCM của cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc

Chị Khuê nói rằng chính thành công của “Around You, Around Saigon” là lý do mà cặp đôi Hàn Quốc này biết đến mình và gửi lời mời, ngỏ ý mong Khuê thực hiện bộ ảnh tương tự. Theo lời kể, cặp đôi nhắn tin cho chị vào đúng dịp nghỉ tết 2023 vừa qua. 1 tuần sau đó, chị mới kiểm tra tin nhắn và đọc được email của họ.