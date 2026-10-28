Cặp đôi 'nên duyên' nhờ sạp rau, tìm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều

Trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, bà Kim Thúy cho biết trước đây bản thân từng có gia đình nhưng chồng qua đời. Trong khi đó, ông Thái Dương trải qua một lần đổ vỡ sau những bất đồng trong cuộc sống. Cả hai quen nhau khi bà Thúy còn bán rau ngoài chợ. Dù có nhiều quầy hàng khác, ông Thái Dương vẫn thường xuyên tìm đến mua rau của bà. Nhắc lại cơ duyên năm ấy, nam khách mời chia sẻ: “Tôi thích bà ấy, thành ra mới mua rau rồi cưới bà luôn”.

Dù có tình cảm với ông Dương, bà Thúy vẫn cân nhắc trước quyết định tái hôn. Con bà từng lo lắng và dặn dò mẹ: “Mẹ đi bước nữa phải cân nhắc cho kỹ, không lại rắc rối, lớn tuổi rồi”. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và tính cách hiền hậu của ông Dương đã khiến bà dần mở lòng. Sau khi tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà và nhận được sự đồng thuận từ các con.

Hôn nhân của cặp đôi Kim Thúy - Thái Dương

Vợ chồng Kim Thúy - Thái Dương trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, bà Thúy cho biết sau 10 năm chung sống, cả hai đã hiểu tính cách của nhau và ít khi xảy ra mâu thuẫn. Ông Dương hiền lành, ít nói, trong khi bà Thúy năng động và thường chủ động quán xuyến công việc gia đình. Bà cũng cho biết bản thân luôn cố gắng quan tâm đến những sở thích của chồng để duy trì sự hòa thuận.

Tuy nhiên, cuộc sống của hai vợ chồng cũng trải qua những giai đoạn khó khăn về kinh tế. Từng dành dụm được một khoản tiền từ công việc bán rau, phụ hồ và bảo vệ, cả hai quyết định hùn vốn với một người quen để mở tiệm điện. Sau một thời gian không nhận được tiền lời, bà Thúy đề nghị chồng lấy lại số vốn đã góp. Thế nhưng, người quen này liên tục trì hoãn rồi bất ngờ bỏ trốn, khiến hai vợ chồng mất hàng chục triệu đồng.

Việc mất số tiền tích góp khiến bà Thúy tiếc của đến mức đổ bệnh. Trong thời gian ấy, ông Dương phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc vợ. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, cả hai dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi sức khỏe bà Thúy ổn định, ông Dương tiếp tục tìm việc phụ hồ. Do tuổi cao và không tìm được việc gần nhà, ông phải đến một công trình ở xa để làm việc.

Cặp đôi chia sẻ về biến cố trong đời sống hôn nhân Ảnh: NSX

Tuy nhiên, sau hai tháng chồng không về thăm, cũng không gửi tiền, bà Thúy bắt đầu nghi ngờ ông Dương có người khác. Bà kể lại: “Hai tháng ông không gửi tiền về, cũng không về thăm tôi, có lẽ ông đi với ai rồi”.

Vì lo lắng, bà liên tục gọi điện hỏi han, thậm chí có lúc nặng lời với chồng. Trước những nghi ngờ của vợ, ông Dương giải thích rằng công trình chưa trả lương nên ông chưa thể gửi tiền về. Khi được hỏi có cảm thấy khó chịu trước việc vợ thường xuyên gọi điện kiểm tra hay không, ông khẳng định: “Tôi không có bực bội gì hết”.

Sau những hiểu lầm, bà Thúy và ông Dương vẫn duy trì cuộc sống hòa thuận. Khi có thời gian rảnh, cả hai thường cùng nhau uống cà phê, xem phim hoặc đi nghe ca nhạc. Ông Dương yêu thích tính cách vui vẻ và sự đảm đang của vợ, trong khi bà Thúy trân trọng sự hiền lành của chồng. Chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại, bà cho biết suốt những năm chung sống, ông Dương chưa từng nặng lời với mình.

Từ câu chuyện của bà Thúy và ông Dương, MC Đình Toàn không khỏi xúc động. Anh nhắn gửi đến những người con có cha mẹ muốn bước thêm một bước trong tình cảm. Theo nam MC, người lớn tuổi cũng có những nỗi cô đơn và nhu cầu được quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, thay vì ngăn cản bởi những lo lắng riêng, con cái nên có cái nhìn cởi mở hơn trước mong muốn tìm kiếm người bạn đời của cha mẹ.