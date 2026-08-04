Niềm trăn trở của 'chú hề Lí Lắc' Đình Toàn ở tuổi 50

Theo Đình Toàn, một màn hóa thân thành công cần tạo được ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên. Nếu giọng hát và ngoại hình có thể cộng hưởng, hiệu quả càng trở nên rõ nét. “Làm sao để người ta nhìn và nhận ra liền bạn đang muốn làm ai thì thật sự nó mới đúng cái từ biến hóa”, Đình Toàn chia sẻ. Nam nghệ sĩ cho rằng nếu thí sinh có thể vừa hát giống, vừa thể hiện được thần thái của nhân vật thì đó là lợi thế rất lớn.

Tuy nhiên, Đình Toàn cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố giọng hát. Theo nam nghệ sĩ, ngoại hình, trang phục hay kiểu tóc có thể được đầu tư và điều chỉnh, nhưng việc tái hiện chất giọng của một người khác lại khó hơn rất nhiều. Thí sinh không chỉ cần nghe để bắt chước mà còn phải nghiên cứu cách nhấn nhá, nhả chữ, chia câu và cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Quan điểm làm nghề của nghệ sĩ Đình Toàn

Nghệ sĩ Đình Toàn vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 50 Ảnh: NSX

Có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, Đình Toàn cũng có một lợi thế đặc biệt khi nói về chuyện hóa thân. Công việc diễn viên đòi hỏi nam nghệ sĩ liên tục bước vào những nhân vật khác nhau, từ những vai diễn có tính cách, hoàn cảnh đến năng lượng hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Đình Toàn hiểu rằng hóa thân không chỉ là thay đổi hình thức bên ngoài mà còn phải tạo được niềm tin về nhân vật.

Từ kinh nghiệm đó, Đình Toàn cho rằng nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài gần như bắt buộc phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, làm mới không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. “Quan trọng việc làm mới bản thân nó không phải là làm mất bản thân”, nam nghệ sĩ nhấn mạnh.

Đây cũng là quan điểm Đình Toàn áp dụng trong hành trình làm nghề của mình. Nam nghệ sĩ cho rằng khi một nghệ sĩ đã có dấu ấn riêng, việc thử nghiệm những màu sắc mới sẽ giúp khán giả có thêm sự bất ngờ và thú vị. Ca sĩ có thể thử những thể loại khác, diễn viên có thể tìm đến những dạng vai mới, còn người làm sân khấu cũng có thể mở rộng giới hạn sáng tạo. Nhưng phía sau tất cả những thay đổi ấy vẫn cần một nền tảng nghề nghiệp đủ vững.

Đình Toàn nói về những phút thoáng qua muốn rời xa nghệ thuật Ảnh: NSX

Sau nhiều năm làm nghề, Đình Toàn cũng xác định tài năng là nền tảng quan trọng nhất để một nghệ sĩ có thể đi đường dài. Theo nam nghệ sĩ, mỗi lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng nhưng trước hết người làm nghề phải thật sự có năng lực. “Bạn đã là nghệ sĩ thì bạn phải có tài năng trước”, Đình Toàn chia sẻ. Từ tài năng, nghệ sĩ mới có thể nắm bắt cơ hội, đến gần công chúng và tạo dựng vị trí riêng.

Nhìn lại hành trình của mình, Đình Toàn xem quyết định trở thành diễn viên sân khấu chuyên nghiệp và theo học tại trường sân khấu là một trong những bước ngoặt quan trọng. Đó là thời điểm nam nghệ sĩ lựa chọn con đường được đào tạo bài bản, trang bị kiến thức nghề nghiệp thay vì chỉ hoạt động bằng bản năng hay sự nổi tiếng.

Đình Toàn cũng thừa nhận từng có những quãng thời gian tự hỏi mình đang làm nghề để làm gì, đặc biệt khi nhìn thấy những con đường nổi tiếng và kiếm tiền dường như dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những hoài nghi ấy chỉ thoáng qua. “Tôi cảm thấy may mắn là những cái đó nó cũng chỉ thoáng qua thôi và cuối cùng mình vẫn tin rằng những giá trị lâu dài và sự tận tâm với công việc sẽ đưa mình đến những kết quả tốt hơn”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Với Đình Toàn, nghệ thuật hiện tại không còn đơn thuần là niềm vui hay một cuộc chơi. Nam nghệ sĩ xem đó là công việc, là trách nhiệm và là con đường cần nghiêm túc theo đuổi. Chính cách nhìn ấy giúp Đình Toàn giữ được sự tỉnh táo sau nhiều năm hoạt động, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới.