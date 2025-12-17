Đình Toàn ở tuổi 49: Tôi hiếm khi thấy cô đơn

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đình Toàn vẫn bền bỉ với nghề, được khán giả yêu thương. Nam diễn viên cũng giữ được sự nhiệt huyết, máu lửa mỗi lần đứng trên sân khấu. Chia sẻ về hành trình này, Đình Toàn bày tỏ: “Khi đứng trên sân khấu, biểu diễn và thăng hoa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Sau mỗi buổi diễn, chúng tôi tẩy trang, thu dọn và về nhà, rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân, rồi nghỉ ngơi. Tôi không có thời gian và có gia đình bên cạnh, tôi hiếm khi cảm thấy cô đơn”.

Những trăn trở của nghệ sĩ Đình Toàn

Nghệ sĩ Đình Toàn vẫn miệt mài với nghệ thuật. Hơn 20 năm theo đuổi nghề, với nam nghệ sĩ, đây là một hành trình dài và may mắn ẢNH: NSX

Nhắc đến Đình Toàn, khán giả nhớ đến ngay sân khấu kịch IDECAF. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều vai diễn ấn tượng, từ những nhân vật hài hước, duyên dáng cho đến những vai đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu kịch, Đình Toàn chia sẻ rằng hành trình của anh tại đây là một chặng đường dài đầy trải nghiệm và may mắn.

Diễn viên 7X nhớ lại: “Từ những vở diễn đầu tiên vào năm 1998, tôi chỉ đảm nhận những vai nhỏ, vai phụ. Nhưng giờ đây, tôi được đóng những vai chính và thậm chí còn đảm nhận một số trách nhiệm cho sân khấu”.

Dẫu vậy, con đường đến với nghề diễn của Đình Toàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Có những lúc tôi nghĩ sẽ không lựa chọn nghề sân khấu. Thời điểm chương trình Ngày xửa ngày xưa nổi tiếng, tôi vẫn đang học đại học và nghĩ mình sẽ không làm diễn viên. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ cân nhắc 50/50, bởi tôi chưa trải nghiệm nhiều công việc khác. Nhưng công việc diễn viên đã mang đến cho tôi vô vàn trải nghiệm quý giá”, anh đúc kết.

Nghệ sĩ Đình Toàn là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Công việc này không chỉ mang lại cho Đình Toàn thu nhập và danh tiếng, mà còn là những trải nghiệm đầy cảm xúc mỗi đêm diễn. Đã không ít lần khi đứng trước tình cảm của khán giả, khi chứng kiến những tràng vỗ tay hay nhận những món quà, anh đã tự hỏi: “Tại sao họ phải làm điều đó cho mình?". Sau đó, nam nghệ sĩ chiêm nghiệm: "Rồi tôi nhận ra rằng, mình là người được chọn cho sứ mệnh này, cho công việc này. Chính vì vậy, dù có được chọn hay không, tôi vẫn phải làm thật tốt những gì mình đang làm”.

Trước những áp lực từ kỳ vọng của khán giả, cũng như những thử thách trong cuộc sống và công việc, Đình Toàn lựa chọn cách đối diện bằng tinh thần làm việc hết mình và thái độ bình thản. Với anh, sự yêu mến của công chúng không chỉ dành cho hình ảnh trên sân khấu hay trước ống kính, mà còn bao gồm cả những khoảnh khắc đời thường.

Trên hành trình dài chinh phục nghệ thuật, với Đình Toàn, khán giả là nguồn động lực không thể thiếu, còn gia đình chính là điểm tựa bền vững phía sau. Anh may mắn luôn được gia đình ủng hộ từ ngày đầu, đặc biệt là mẹ. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Mẹ hiểu và thông cảm cho những vất vả, hy sinh của tôi. Mẹ sẽ rất vui khi tôi có thể ăn cơm trưa cùng. Đôi khi tôi thấy chạnh lòng, nhưng rồi tôi biết lúc nào mình cần ưu tiên cái gì”.