Cập nhật mới nhất tiến độ siêu sân bay Long Thành

Dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư bao gồm các công trình thiết yếu của sân bay như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội cảng và các công trình phụ trợ.

Dự án có tổng cộng 16 gói thầu xây lắp chính. Tính đến 7.9, đã có 4 gói thầu hoàn thành và 12 gói thầu đang tích cực triển khai. Giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 79,46% giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng phí).

ACV theo dõi sát tiến độ theo ngày, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực và triển khai các phương án bù tiến độ đối với phần khối lượng còn lại ẢNH: ACV

4 gói thầu tiến độ rất "căng"

Theo ACV, trong số 12 gói thầu đang triển khai, có 8 gói thầu cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ. Còn lại 4 gói thầu then chốt thuộc "đường găng tiến độ" đang được ACV và Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo sát sao, tăng cường nguồn lực và điều phối cao độ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng mốc thời gian ưu tiên.

Cụ thể, ở gói thầu 4.8 - Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hiện đạt khoảng 76,3% giá trị xây lắp. Gói thầu bao gồm nhiều hạng mục giao thông và hạ tầng kỹ thuật có vai trò kết nối các khu vực chức năng của Cảng HKQT Long Thành. Hiện nay, các hạng mục đường trục chính, đường cấp 3, cầu cạn, nhà trạm và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng thời.

Trong giai đoạn nước rút, một số yếu tố khách quan và yêu cầu phối hợp giữa các hạng mục có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, trong đó đáng chú ý là nhu cầu huy động nguồn nhân lực, thiết bị tăng cao; công tác phối hợp giữa các thành viên liên danh và các nhà thầu phụ cần được tăng cường; đồng thời điều kiện thời tiết và nguồn cung một số loại vật liệu cũng cần được chủ động kiểm soát.

Trước tình hình trên, ACV và Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, xây dựng tiến độ chi tiết cho phần khối lượng còn lại, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp và cập nhật tiến độ hằng ngày.

Với gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách, ACV cho biết đây là gói thầu có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác nhà ga. Đến thời điểm báo cáo, giá trị thực hiện đạt khoảng 77,37%. Phần xây dựng, hoàn thiện đạt khoảng 82,93%; hệ thống điện đạt khoảng 94% và thiết bị nhà ga đạt khoảng 70,39%.

Trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc tập trung cao ở các công tác hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, PCCC, ICT và lắp đặt thiết bị công nghệ. Các hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên việc bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và tích hợp hệ thống cần được điều phối theo từng khu vực.

Khu vực nhà ga hành khách còn rất nhiều công việc cần triển khai cấp bách để đạt tiến độ theo yêu cầu ẢNH: ACV

ACV đã yêu cầu Liên danh VIETUR bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác điều phối giữa các hạng mục, tổ chức thi công theo khu vực và ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ, BIM. Đồng thời, chủ đầu tư đang tập trung ưu tiên hoàn thành khu vực cánh tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác vận hành và khai thác. Các công tác hoàn thiện, sửa chữa khiếm khuyết tại một số khu vực còn lại được tổ chức theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu khai thác.

Với gói thầu 7.8 - Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, giá trị thực hiện đạt khoảng 43,74%. Các hạng mục đang được triển khai gồm phần thân Nhà ga hàng hóa số 1, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị. Gói thầu được triển khai sau một số gói thầu khác của dự án; trong quá trình thực hiện, yêu cầu về nhân lực và thiết bị tăng cao trong giai đoạn hoàn thiện. Bên cạnh đó, tiến độ cung cấp một số thiết bị công nghệ cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm tính đồng bộ.

ACV đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ gắn với nguồn lực cụ thể theo tuần, tăng cường nhân lực và chủ động phối hợp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để bảo đảm tiến độ giao hàng. Đối với các hệ thống phục vụ khai thác hàng hóa, phương án triển khai được tổ chức theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đưa dự án vào khai thác ban đầu.

Còn lại, gói thầu 11.5 - Nhà để xe, hiện mới đạt khoảng 41,30% giá trị thực hiện. Các hạng mục đang được triển khai gồm kết cấu bê tông cốt thép, hoàn thiện kiến trúc, hệ thống MEPF, PCCC và các hạng mục hạ tầng kết nối.

Trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm của nhà thầu là tăng cường nhân lực, đẩy nhanh phần kết cấu và hoàn thiện, đồng thời tổ chức phối hợp với các gói thầu liên quan để bảo đảm mặt bằng và kết nối giao thông. ACV đã yêu cầu nhà thầu bổ sung nguồn nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, duy trì giao ban hằng tuần và kiểm soát tiến độ theo từng khu vực.

Hệ thống mái nhà ga hành khách Long Thành đang dần hoàn thiện ẢNH: ACV





Nhiều hạng mục quan trọng gần hoàn thành 100%

Ngoài các gói thầu đang thuộc "đường găng tiến độ", nhiều gói thầu quan trọng khác của dự án thành phần 3 đã hoàn thành phần lớn khối lượng, tạo tiền đề vững chắc để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, thử nghiệm và nghiệm thu kỹ thuật.

Đơn cử như hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... đã đạt khoảng 98,88% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, riêng khu vực sân đỗ bê tông xi măng M350/45 đã hoàn thành 100%. Các phần việc còn lại đang tiếp tục hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách cũng đã đạt tiến độ đạt khoảng 94,85%. Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt khoảng 97,3% giá trị. Trong đó, hệ thống PCCC đạt khoảng 99%, hệ thống điện và điều khiển đạt khoảng 99,2%. Nhà thầu hiện đang tiến hành công tác thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống.

Ngoài ra, công trình xử lý nước thải hiện đã đạt khoảng 91,02% giá trị thực hiện.Khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành; các hệ thống công nghệ, điện, ICT và PCCC đang gấp rút hoàn thiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng và nghiệm thu kỹ thuật trước 30.9.

Với tinh thần khẩn trương và sự chỉ đạo quyết liệt từ ACV cùng Ban Quản lý dự án, tiến độ thi công Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đang bám sát kịch bản đề ra. Việc hoàn thành các gói thầu hạ tầng cốt lõi và tiến hành vận hành thử các hệ thống kỹ thuật trong tháng 9 này sẽ là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hướng tới ngày đưa đại công trình hàng không này vào vận hành chính thức vào tháng 12.