Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 23.1: Trung Quốc công bố số ca tử vong mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ngày 21.1 đã thông báo có 12.658 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong tại các cơ sở y tế từ ngày 13-19.1, theo Đài NHK. Giới chức y tế Trung Quốc cho hay trong số đó có 681 người chết vì suy hô hấp và 11.977 người khác chết vì biến chứng.

Thông báo trên đánh dấu lần đầu tiên sau 7 ngày chính phủ Trung Quốc cập nhật số người chết liên quan Covid-19, theo Đài NHK.

Trước đó, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 14.1 thông báo nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023, theo Hoàn Cầu thời báo.

Hôm 19.1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay số liệu do Trung Quốc cung cấp cho thấy số ca Covid-19 nhập viện hằng tuần ở nước này trong tuần đến ngày 15.1 là 63.307, tăng 70% so với tuần trước đó. Đây là số ca Covid-19 nhập viện hằng tuần cao nhất mà Trung Quốc báo cáo kể từ khi Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn ba năm, theo Reuters.

Cũng trong ngày 21.1, ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc viết trên mạng xã hội rằng khả năng bùng phát dịch trên diện rộng ở Trung Quốc trong 2 đến 3 tháng tới là khá thấp do khoảng 80% dân số nước này đã bị lây nhiễm. Theo Hoàn Cầu thời báo.

Với lưu lượng hành khách khổng lồ dự kiến lên đến khoảng 5 tỉ lượt di chuyển ​​trong dịp tết Nguyên đán năm nay, ông Ngô cho biết số ca nhiễm Covid-19 ở một số khu vực cụ thể có thể tăng cao, nhưng khả năng bùng dịch trên cả nước là không đáng kể.





Trong khi đó, tại Đài Loan, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh (CECC) thông báo đã ghi nhận 19.187 trường hợp mắc Covid-19 mới và 27 trường hợp tử vong vì căn bệnh này trong ngày 22.1, theo Hãng tin TASS.

CECC cho biết tổng số trường hợp mắc bệnh đã giảm 10% so với trước đó một tuần. Trong 7 ngày kết thúc vào ngày 21.1, số trường hợp mắc Covid-19 ở Đài Loan đã giảm 13,4%, xuống còn 131.489, so với khoảng thời gian 7 ngày trước đó.

Tại Nhật, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 64.450 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 326 trường hợp tử vong trong ngày 22.1. Trong đó có 5.110 ca nhiễm mới tại Tokyo, giảm 3.159 so với một tuần trước đó.

Tại Campuchia, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào trong ngày 22.1, giảm 3 ca so với ngày trước đó. Bộ Y tế Campuchia cũng đã ghi nhận không có trường hợp tử vong nào vì Covid-19 trong ngày 22.1, theo cổng thông tin Fresh News.

Campuchia đã ghi nhận những trường hợp nhiễm các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, và đang đẩy nhanh việc tiêm chủng liều thứ 6 cho người dân. Hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19, tương đương 95,34% tổng dân số, đã được sử dụng tại Campuchia.