Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 5.1: nguy cơ đại dịch diễn biến phức tạp

Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây lo ngại tại nhiều khu vực trên thế giới, trong bối cảnh mùa đông, dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, cũng như dịp Tết Nguyên đán sắp tới tại các nước châu Á.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc ngày 5.1 cho biết nước này ghi nhận thêm 9.308 ca nhiễm và 1 ca tử vong vì Covid-19 trong thời gian từ 0-24 giờ ngày 4.1, nâng tổng số lên 461.825 ca nhiễm và 5.259 ca tử vong.

Theo Yonhap, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA) cho hay số ca nhiễm Covid-19 tại nước này giảm ngày thứ 2 liên tiếp xuống dưới mức 65.000.

Sau 1 tuần số ca trung bình hằng ngày quanh mức 20.000, Hàn Quốc ghi nhận số ca tăng vọt lên 81.056 vào ngày 3.1 và giảm xuống 78.575 vào ngày 4.1.

Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm vào mùa đông và bắt đầu bắt buộc khách đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh.

Hàn Quốc ngày 5.1 ghi nhận thêm 64.106 ca nhiễm, trong đó có 194 ca du nhập từ nước ngoài, nâng tổng số lên 29.363.272 ca nhiễm. Bên cạnh đó, cả nước ghi nhận thêm 66 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 32.421.

Từ ngày 5.1, Hàn Quốc buộc khách đến từ Trung Quốc đại lục phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi lên máy bay, với xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ hoặc kết quả xét nghiệm kháng nguyên trong vòng 24 giờ trước khi đến.





Khách đến từ Hồng Kông và Macau cũng sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính bắt đầu từ ngày 7.1.

Tại Nhật Bản, tờ Mainichi Shimbun đưa tin nước này ghi nhận thêm 104.304 ca nhiễm và 218 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ tính đến 21 giờ ngày 4.1, nâng tổng số lên 29.594.769 ca nhiễm và 58.183 ca tử vong.

Báo Japan Today dẫn lời Thủ tướng Nhật Kishida Fumio thông báo rằng nước này sẽ siết kiểm soát biên giới đối với khách đến từ Trung Quốc từ ngày 8.1, trong đó có yêu cầu xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Theo Bộ Y tế Nhật, có 53 trong số 56 du khách quốc tế dương tính với Covid-19 khi đến các sân bay Nhật hôm 3.1 là khách đến từ Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chiều ngày 4.1 cho hay cả nước ghi nhận thêm 83 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.491 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 trong vòng 7 ngày qua. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.