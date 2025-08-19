Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) vừa công bố báo cáo thống kê hàng không thế giới năm 2024 với rất nhiều thông tin thú vị, như 10 cặp sân bay đông khách nhất đều nằm ở châu Á - Thái Bình Dương...

Cặp sân bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất lọt top 5 đông khách nhất thế giới

Trong đó, Jeju - Seoul (tại Hàn Quốc) là đường bay phổ biến nhất trên toàn cầu, với 13,2 triệu hành khách bay giữa hai sân bay trong năm 2024. Ở vị trí thứ hai là cặp sân bay Sapporo - Tokyo Haneda 9,2 triệu hành khách; vị trí thứ ba cũng thuộc về Nhật Bản với đường bay Fukuoka - Tokyo Haneda 9 triệu.

Đứng ở vị trí thứ tư là cặp sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất (tại Hà Nội - TP.HCM) với 8 triệu hành khách. Theo sau là Melbourne - Sydney (tại Úc, 7,2 triệu hành khách); Jeddah - Riyadh (tại Ả Rập Saudi, 6,3 triệu hành khách); Mumbai - Delhi (tại Ấn Độ, 5,9 triệu hành khách); Tokyo Haneda - Okinawa (tại Nhật Bản, 5,6 triệu hành khách). Danh sách này khiến nhiều người bất ngờ khi Trung Quốc, đất nước hơn tỉ dân nhưng các tuyến bay đông khách không nằm trong top 5, khi Thượng Hải Hồng Kiều - Thẩm Quyến và Bắc Kinh - Thượng Hải Hồng Kiều cùng 5,3 triệu hành khách, đứng thứ 9 và 10.