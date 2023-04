Cặp song sinh Việt kiều của bóng rổ Việt Nam xuất hiện trên trang chủ SEA Games

Cặp song sinh có tên tiếng Việt là Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sinh ra tại Texas (Mỹ), sinh năm 2001, có bố và mẹ đều là người gốc Việt VBF

Trang chủ SEA Games 32 viết: "Cặp song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới để cùng đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023.

Cặp song sinh này nhiều khả năng sẽ thi đấu ở 2 nội dung gồm 3 đấu 3 (3x3) và 5 đấu 5 (5x5) để giúp đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành thành tích tốt hơn so với kỳ SEA Games 31 vừa qua được tổ chức tại Việt Nam. Hai VĐV này đã góp phần giúp quê hương của bố mẹ mình giành được huy chương bạc lịch sử ở nội dung 3x3".

Thảo Vy và Thảo My giúp bóng rổ nữ Việt Nam giành được tấm HCB nội dung 3x3 đầu tiên trong lịch sử ở SEA Games 31 GIANG PHẠM

Chị em song sinh họ Trương đang khoác đội Gonzaga tại giải NCAA Division I khu vực bờ Tây (cấp độ cao nhất của giải bóng rổ sinh viên Mỹ). "Mùa giải vừa qua, Thảo My và Thảo Vy có những trải nghiệm trái ngược nhau. Thảo Vy thi đấu thường xuyên với những thống kê ấn tượng nhưng Thảo My lại vắng mặt nhiều trận vì chấn thương. Tuy nhiên, Thảo My hiện đã bình phục 100% chấn thương và có thể thi đấu 2 trận cuối mùa cho đội Gonzaga. Vì vậy, cô sẽ có thể lực và tinh thần tốt nhất trước thềm SEA Games 32 tại Campuchia", trang chủ SEA Games 32 thông tin.

Trang thông tin chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 cũng nhận định rằng, với sự góp mặt của Trương Thảo Vy và Trương Thảo My, khả năng giành huy chương của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể. Hiện tại, giải bóng rổ mà chị em song sinh Việt kiều đang thi đấu đã khép lại mùa giải. Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam dự kiến sẽ hội quân và bắt đầu tập luyện vào tuần tới.